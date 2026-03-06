Anual e históricamente, la ciudad de Ayacucho se convierte en el epicentro de una serie de actividades donde el fervor católico reúne a miles de personas entre los meses de marzo y abril. Con miras a precisamente la conmemoración de la Semana Santa 2026, hoy llama la atención la presentación de programa oficial a partir del cual el gobierno regional a cargo de Wilfredo Oscorima, te permitirá participar en eventos muy particulares durante 11 días.

ESTAS SON LAS ACTIVIDADES QUE EL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO LLEVARÁ A CABO POR SEMANA SANTA 2026

Como cada 365 días, los fieles católicos del mundo tienen en la Semana Santa a un evento donde se conmemora la Pasión de Cristo, y desde Ayacucho, por ejemplo, anualmente es celebrada con la realización de diversas actividades.

Iniciado el mes de marzo, el gobierno regional de dicha ciudad peruana, hace público, y mediante redes sociales, el lanzamiento de afiche y programa oficial de eventos programados para conmemorar durante 11 jornadas puntuales los últimos días de Jesús de Nazaret en la Tierra.

A continuación, te compartimos el listado integrado por cada una de las actividades que se llevarán a cabo en Ayacucho, y del 26 de marzo al 5 de abril para poder terminar siendo partícipe a fin de conmemorar la tradicional Semana Santa:

Jueves de Pasión (26 de marzo)

- La procesión de Cristo Salvador del Mundo partirá a las 7 p.m. desde el templo de San Juan Bautista.

Viernes de Pasión (27 de marzo)

- La procesión que incluye las imágenes de San Juan y la Verónica, y veneración del Señor de la Agonía y la Santísima Virgen Dolorosa, saldrá a las mismas 19 horas desde el templo de Santa María Magdalena.

Sábado de Pasión (28 de marzo)

- La procesión del “Señor de la Parra”, una talla anónima adornada con racimos de uva, terminará iniciándose a las 7 p.m., y desde el templo de Pampa de San Agustín.

Domingo de Pasión (29 de marzo)

- El Señor de Ramos partirá a las 4 p.m. desde el templo Santa Teresa, y hacia la Catedral de Ayacucho recorriendo el jirón 28 de julio, e ingresando finalmente a la Plaza Mayor.

Lunes Santo (30 de marzo)

- Otra procesión llevada a cabo, y en esta ocasión en honor al Señor del Huerto que estará iniciando a las 8 p.m. desde el templo de la Buena Muerte, y hacia la Plaza Mayor evocando la oración de Jesús en Getsemaní.

Martes Santo (31 de marzo)

- Traslado de la imagen de Jesús Nazareno al templo Santa Clara, y a las 8 p.m. inicio de la procesión del Señor de la Sentencia.

El inicio de abril 2026 para la Semana Santa ayacuchana, traerá consigo la celebración de tradicional ceremonia del “Encuentro” contando con las imágenes de Jesús Nazareno, la Virgen Dolorosa, San Juan y la Verónica en Plaza Mayor, y asimismo presidida por el monseñor Salvador Piñeiro, figura previsto que el jueves 2 se termine llevando a cabo la visita a la 7 iglesias.

ESTOS SON LOS 3 MILAGROS QUE SE LE ATRIBUYEN A JESUCRISTO Y TERMINAN CONMEMORÁNDOSE DURANTE SEMANA SANTA

Como cada 365 días, los fieles católicos del mundo tienen en la Semana Santa a un evento donde no solo se conmemora la Pasión de Cristo, sino también tiende a rememorarse y mediante escenificaciones además, aquellos milagros que se le atribuyen religiosamente.

Hoy recordamos precisamente, y en principio, a ese capítulo 6 del Evangelio según San Juan que relata cómo Jesús se hizo presente entre nosotros anunciándole a sus oyentes que les daría a comer su carne y beber de su sangre, mientras el segundo de los prodigios revelados mediante la Biblia, cuenta a detalle los instantes en los cuales el hijo de Dios murió por nosotros, pecadores.

Asimismo, y como tercer milagro atribuido a Cristo que conmemoramos durante la Semana Santa, resaltamos el instante cuando resucitó al tercer día después de ser crucificado, muerto y sepultado, y terminó convirtiéndose en el evento central del cristianismo cada año.

EL VERDADERO SIGNIFICADO DE LA SEMANA SANTA PARA LOS CATÓLICOS

Anualmente, la Iglesia católica protagoniza la efemérides cristiana más importante del calendario litúrgico, llevando a cabo un conjunto de actividades dedicadas a evocar los últimos momentos de Cristo en la Tierra.

En ese sentido, toda Semana Santa incluye tanta veneración como oración y el significado de lo que fue la pasión, muerte y resurrección de Jesús desde su llegada a Jerusalén proclamado como el Salvador, hasta que es procesado, castigado, enterrado y finalmente termina reviviendo simbolizando esperanza para la humanidad.

La fiesta cristiana de 2026 no será la excepción en cuanto a las celebraciones preparadas de carácter litúrgico se refiere, conmemorándose a partir del Domingo de Ramos, y las siguientes significativas jornadas:

JUEVES SANTO

Día en el que recordamos la Última Cena de Jesús con sus apóstoles dando muestras de servicialidad cuando le lavó los pies a cada uno.

VIERNES SANTO

Día en el que recordamos su tiempo en prisión, los interrogatorios de Herodes y Pilato, la flagelación, la coronación de espinas y crucifixión.

SÁBADO DE GLORIA

Día en el que recordamos su periodo de transición entre la muerte y resurrección, constituyéndose así en un día de luto y tristeza para los fieles devotos.

DOMINGO DE PASCUA

Día en el que recordamos que Jesús venció a la muerte y nos dio la oportunidad de salvarnos, de entrar al Cielo y vivir siempre felices en compañía de Dios.

Ante lo expuesto, resulta importante hacer hincapié en que Perú, por ejemplo, y otros países latinoamericanos, celebra los feriados nacionales por Semana Santa 2026 desde el Jueves Santo que ahora cae 2 de abril, pasando por un Viernes que junto al sábado 4 y domingo 5 terminan conformando ‘puente festivo’ ideal para el descanso, relajo y meditación.