Con las Elecciones Generales en Perú cada vez más próximas, más de 27 millones de ciudadanos se alistan para ejercer su derecho al voto en una jornada histórica, donde se definirá al presidente de la República, sus vicepresidentes, los representantes ante el Parlamento Andino, así como senadores y diputados. En relación con el cargo principal, se debe tener en cuenta que, si ningún candidato logra superar el 50 % de los sufragios válidos, se organizará una segunda vuelta entre los dos más votados, prevista para el mes de junio. Ante este panorama, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) hizo un llamado a la población a participar de manera informada y responsable, consultando fuentes confiables, conversando con familiares o amigos y revisando los canales oficiales disponibles. En este marco, también surge la duda sobre los documentos necesarios para sufragar, y a continuación aclaramos si los peruanos podrán votar únicamente mostrando su pasaporte o si se requiere otro tipo de identificación.

Información IMPORTANTE para los peruanos en el extranjero: ¿se puede votar con PASAPORTE en las Elecciones Generales 2026?

Pueden votar en el exterior las peruanas y los peruanos que tengan domicilio registrado en el extranjero en su DNI.

Si cumples con este requisito, podrás ejercer tu derecho al voto en el país que figure como tu domicilio en el DNI, a través de la oficina consular correspondiente, sin importar la distancia.

Ten en cuenta lo siguiente:

Si tu DNI registra una dirección en el Perú, deberás votar en el Perú.

Si tu DNI registra una dirección en un país distinto al que resides, deberás votar en el país que figure en tu DNI.

No es posible votar con pasaporte.

¿Cuál es el horario de votación en el extranjero?

Las mesas de votación abren de la 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

El horario se rige por la hora local de cada país donde te encuentres.

¿Quiénes pueden votar en el exterior?

Pueden votar en el exterior las peruanas y los peruanos que tengan domicilio registrado en el extranjero en su DNI.

Si cumples con este requisito, podrás ejercer tu derecho al voto en el país que figure como tu domicilio en el DNI, a través de la oficina consular correspondiente, sin importar la distancia.

Ten en cuenta lo siguiente:

Si tu DNI registra una dirección en el Perú, deberás votar en el Perú.

Si tu DNI registra una dirección en un país distinto al que resides, deberás votar en el país que figure en tu DNI.

No es posible votar con pasaporte.

¿Qué autoridades vamos a elegir?

En este proceso electoral recibirás una cédula con cinco columnas o bloques para elegir a las siguientes autoridades para el periodo 2026-2031:

Presidente y 2 vicepresidentes de la República. Diputados: 2 diputados que representan al distrito electoral de peruanos residentes en el extranjero. Senadores (Distrito Nacional): 30 senadores elegidos por distrito electoral único. Senador: 1 senador por el distrito electoral de peruanos residentes en el extranjero. Parlamento Andino: 5 representantes titulares y 10 suplentes ante este órgano deliberante de la Comunidad Andina.

¿Cómo justificar que no serás miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026?

Luego de desarrollarse el sorteo para los miembros de mesa, en la que se eligieron a 834 660 ciudadanos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) precisó que existe una serie de sanciones para los que incumplan con esta importante labor. No obstante, hay casos en los que se puede presentar una serie de excusas formales para quedar exento de esta labor, como un impedimento físico o mental notorio o grave; la necesidad de ausentarse del territorio nacional; estar en estado de gestación o en periodo de lactancia de niños hasta los 2 años de edad cumplidos a la fecha de la elección.

Eso no es todo, también otro de las causales están tener más de 65 años; o encontrarse comprendido en alguna de las incompatibilidades previstas en el artículo 57 de la Ley n.° 26859, referidas a los impedimentos para ser miembro de mesa. En caso de cumplir con estos factores, se tendrá que presentar una excusa ante la ONPE dentro de los cinco días hábiles posteriores a la publicación definitiva del listado. Por su parte, para los ciudadanos que residan en otros países y que, por algún motivo no puedan ejercer esta labor cívica y no puedan votar, se puede gestionar una dispensa de sufragio ante el Jurado Nacional de Elecciones por medio de la Oficina Consular.