Por Redacción EC

Con las Elecciones Generales en Perú cada vez más próximas, más de 27 millones de ciudadanos se alistan para ejercer su derecho al voto en una jornada histórica, donde se definirá al presidente de la República, sus vicepresidentes, los representantes ante el Parlamento Andino, así como senadores y diputados. En relación con el cargo principal, se debe tener en cuenta que, si ningún candidato logra superar el 50 % de los sufragios válidos, se organizará una segunda vuelta entre los dos más votados, prevista para el mes de junio. Ante este panorama, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) hizo un llamado a la población a participar de manera informada y responsable, consultando fuentes confiables, conversando con familiares o amigos y revisando los canales oficiales disponibles. En este marco, también surge la duda sobre los documentos necesarios para sufragar, y a continuación aclaramos si los peruanos podrán votar únicamente mostrando su pasaporte o si se requiere otro tipo de identificación.