Universitario viene pasando un gran momento en la Liga 1. El cuadro merengue ganó el Torneo Apertura 2024 y actualmente viene peleando por el primer lugar del Clausura. Y, en este contexto, sin duda alguna, Jairo Concha es uno de los jugadores que tiene un buen rendimiento en el cuadro merengue. A propósito de ello, el volante fue entrevistado en “Enfocados” y contó qué sintió al hacer un gol a Alianza Lima en el último clásico jugado en el estadio Monumental.

Jairo Concha sobre hacerle gol a Alianza Lima en el Monumental: “Fue una sensación indescriptible”

“Fue una sensación indescriptible. No soy una persona rencorosa, pero un poco sí sentía eso, al último como que no valoraron un poco lo que le di al equipo. Entonces, primero estaba con ganas de jugar bien, porque dentro de todo me salió un gran partido, y aparte el gol, encima para ganar el partido”, empezó diciendo Concha en dicho espacio digital.

Qué más dijo Jairo Concha en “Enfocados”

En esta misma conversación, Concha fue consultado sobre cuál es la mejor hinchada del Perú. “La afición de la ‘U’ tiene una capacidad de levantarnos durante los partidos, especialmente cuando vamos perdiendo. Además, el Monumental tiene una gran capacidad y el aliento de la gente se siente de manera constante durante todo el encuentro”, respondió el exSan Martín.

Luego, el volante agregó: “Durante los años que estuve en Alianza, la hinchada nos respaldaba, y personalmente me trataron bien. Sin embargo, al final, la relación se enfrió un poco (risas)”.

Por último, el actual futbolista de la ‘U’ reconoció que siempre fue hincha de dicho club, por lo que es un sueño lo que está viviendo. “Siempre he sido hincha de Universitario. Mi papá desde muy chiquito me llevaba al estadio. Ahí nació mi amor. Mi papá es hincha crema a morir. Él me apoyaba cuando estuve en Alianza, pero nunca se puso la camiseta. Cuando le metí dos goles a la ‘U’ él estaba enojado”.

