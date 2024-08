Gracias a un fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), Ana Bărbosu, gimnasta rumana, logró recuperar su medalla de bronce y el podio tras seis días de haber sido desplazada en los Juegos Olímpicos París 2024. Por lo tanto, el órgano internacional determinó la puntuación de la gimnasta estadounidense Jordan Chiles y se posicionó en el quinto lugar. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿POR QUÉ JORDAN CHILES DEBE DEVOLVER LA MEDALLA DE BRONCE DE PARÍS 2024 A ANA BARBOSU?

En la final de suelo, el jurado entregó una puntuación a Ana Barbosu de 13.700, por debajo de la brasileña Rebeca Andrade (14,166) y Simone Biles (14,133). No obstante, el Team USA realizó un reclamo solicitando un reajuste por la puntuación de Jordan Chiles, lo cual ocasionó que tenga 13,766 y la gimnasta rumana descienda al cuarto lugar del torneo. De esta manera, Barbosu se mostró desconcertada por la decisión, pero el equipo de gimnasia de Rumania le dio su apoyo y presentaron un reclamo.

De esta manera, el TAS decidió que la queja presentada por la delegación norteamericana estuvo fuera de plazo, cuya norma está basada en la Federación Internacional de Gimnasia (FIG). Por su parte, la Federación Rumania de Gimnasia anunció mediante sus redes sociales que Ana Bărbosu tendrá que recuperar su medalla de bronce de París 2024.

“Con un ojo reímos, con otro lloramos. Tras los escritos presentados ante el TAS por la RFA y la COSR, el Tribunal de Arbitraje Deportivo decidió que la medalla de bronce fuera para Ana Maria Bărbosu”, comunicó la institución deportiva europea.

“Tras la publicación de la decisión TAS, la FIG confirma que los resultados de la final de ejercicios de suelo de gimnasia artística femenina del lunes 5 de agosto de 2024 se modifican de conformidad con esta decisión”, expresó la FIG mediante un comunicado.

¿CÓMO REACCIONÓ JORDAN CHILES ANTE LA DECISIÓN DEL TAS?

Luego de que se conociera la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), Jordan Chiles, gimnasta estadounidense, no dudo en pronunciarse en su cuenta oficial de Instagram posteando un fondo negro acompañado de tres emojis que hacían referencia a corazones rotos y su tremenda tristeza por lo dictaminado. Aunque, después de horas publicó otro mensaje indicando que se alejaba de las redes sociales. “Me estoy tomando este tiempo y me estoy alejando de las redes sociales por mi salud mental, gracias”. escribió.

Mientras que, el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos y la organización USA Gymnastics hicieron público el mal trato que recibió su deportista mientras se resolvía la apelación. “Jordan ha sido objeto de ataques constantes, absolutamente infundados y extremadamente hirientes en las redes sociales. Ningún deportista debería ser objeto de ese trato, condenamos los ataques y a quienes participan, apoyan o instigan en ellos”, contaron.

¿CUÁNDO SERÁ LOS SIGUIENTES JUEGOS OLÍMPICOS?

Aquellos amantes del deporte deben saber que los siguientes Juegos Olímpicos se llevarán a cabo en Los Ángeles, Estados Unidos. Este importante evento que reúne miles de deportistas de todo el mundo se realizará entre el 14 al 30 de julio de 2028 y estarán incluidas nuevas disciplinas, como el béisbol, flag football, críquet, squash y lacrosse.