Algunos hombres y mujeres tienen la manía de tocarse excesivamente el cabello, un hábito que puede dañar su apariencia y reflejar comportamientos inconscientes. Desde el punto de vista de la psicología, agarrarse el pelo puede tener muchos significados y diversas interpretaciones dependiendo el contexto en que se encuentre la persona. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ SIGNIFICADO TIENE TOCARSE EL CABELLO MIENTRAS CONVERSAS CON OTRA PERSONA, SEGÚN LA PSICOLOGÍA?

Según la plataforma Metabolic, las personas que suelen agarrarse el cabello constantemente mientras están entablando una conversación puede contar con muchos significados o explicaciones, más aún si esta acción va acompañada o no de un contacto visual, si lo realiza de manera esporádica o continuo, si lo hace intencionalmente, entre otras más.

De esta manera, los expertos recomiendan observar otras áreas de la comunicación gestual, como es en el caso de las mujeres que se tocan el cabello sin darse cuenta puede representar una señal de timidez, inseguridad o quizás una manera de indicar que no están cómodos con la otra persona. Pero, este gesto se puede realizar conscientemente. Estos podrían ser los motivos:

Si una mujer se toca el cabello mientras habla, podría estar intentando llamar la atención de su audiencia.

Si una mujer juega con su cabello, como haciendo un rizo con los dedos, la interpretación más común es que está distraída, aburrida o ha perdido el interés en la conversación y desea terminarla pronto.

La psicología explica el significado de tocarse el pelo mientras hablas con otra persona

Por su parte, los hombres cuando se agarran el cabello mientras conversan con una mujer, la psicología menciona que tiene varios significados dentro del área de la comunicación no verbal. Algunos de ellos son:

Si un hombre se toca el cabello con un movimiento decidido y rápido, como peinándose con la mano, suele ser una señal de autoridad y autoconfianza, especialmente si lo acompaña con contacto visual directo.

En cambio, si un hombre se frota la parte de atrás de la cabeza o la nuca sin una intención clara, esto suele indicar dudas e inseguridad sobre lo que está diciendo.

