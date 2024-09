Juan Manuel Vargas fue uno de los futbolistas peruanos más prestigiosos de los últimos años. El lateral izquierdo, nacido en Universitario, paseó su fútbol en clubes de la talla de la Fiorentina de Italia y el Real Betis de España. Y, en las últimas horas, el exjugador ha dado que hablar por una polémica publicación que hace referencia a la presentación de Paolo Guerrero en Alianza Lima del pasado domingo.

Las publicación de Juan Manuel Vargas que causó polémica tras presentación de Paolo Guerrero

El popular ‘Loco’ publicó una imagen en sus historias de Instagram en las que aparece siendo presentado en la Noche Crema 2017. Recordemos que, en aquella oportunidad, el estadio Monumental lució con un marco de gente espectacular. Además, fue el momento esperado por muchos hinchas de la ‘U’, pues Vargas regresaba al club de sus amores.

“Esto es una presentación. Así se llena el estadio”, escribió Vargas en dicha publicación, la misma que vino acompañados de diferentes emojis. Esto sin duda ha generado sorpresa entre los hinchas, pues sería una clara indirecta hacia Guerrero y la llamativa manera en que fue presentado en tienda blanquiazul.

(Foto: Instagram Juan Vargas)

¿Cómo ‘Chalaca’ Gonzales encontró a Juan Vargas en la puerta de Chamochumbi y lo llevó a una prueba en la selección?

César ‘Chalaca’ Gonzales, ex jugador y reconocido técnico de la liga local, contó cómo fue el inicio de Juan Vargas en el fútbol. Él cuenta que el primer contacto con Vargas se dio a través de una clásica ‘pichanga’. “Un día nos fuimos todos a jugar una pichanguita contra un equipo del ‘Loco’ Vargas. Nos ganaron. A mí todavía me hizo una ‘huachita’. Lo agarré y le metí una, voltea me queda mirando de pies a cabeza y se volteó. Acabó ahí, nada más”, confesó ‘Chalaca’ para el programa que conduce Alfonso ‘Puchungo’ Yáñez para Depor.

Después de tres meses, el exentrenador afirma que no tenía conocimiento de Vargas. No obstante, por azar, un día lo encontró caminando. En ese momento, le sugirió trabajar como entrenador para la selección peruana Sub 20.

“No lo veo dos o tres meses. Justo tenía que ir por ahí por la puerta del Chamochumbi. Cuando doy la vuelta en el carro, en la esquina él estaba dando la vuelta con otro amigo. Paso, lo quedo mirando y lo veo a él. Me paré, esperé que venga caminando. Se acerca y le digo: ‘Te espero el lunes a las 09:00 a.m. en la Videna para que te pruebes por la selección peruana sub20′”, comentó Gonzales.

¿Cómo era la personalidad de Juan Vargas?

‘Chalaca’ también detalló cómo era la personalidad de Vargas en ese entonces. “El ‘Loco’ sí fue un descubrimiento. Limpiaba carros en el mercado de Magdalena y se peleaba en el parque todos los días. Era un ‘trompeador’. Así era el ‘Loco’, en su cara lo estoy diciendo”.