En el mundo, miles de personas esperan con muchas ansias el Día de los Inocentes, fecha en la que aprovechan al máximo para realizar bromas o juegos muy pesados a los familiares o amigos. Aunque, según el Evangelio de San Mateo, esta efeméride conmemora un trágico episodio, pues el rey Herodes ordenó la matanza de los niños menores de dos años nacidos en Belén con el objetivo de eliminar al Hijo de Dios. Sin embargo, amparados en la tradición de esta fecha, muchos realizan las conocidas “inocentadas” que buscan generar momentos de diversión, poniendo en marcha su creatividad este 28 de diciembre para sorprender a sus seres queridos o víctimas de la broma. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ BROMAS REALIZAR ESTE 28 DE DICIEMBRE POR EL DÍA DE LOS INOCENTES?

Este domingo 28 de diciembre se celebra el Día de los Santos Inocentes en varios países de Latinoamérica y Europa, donde no solo se conmemora un trágico episodio religioso, sino que es aprovechado por muchas personas para llevar a cabo sus bromas más pesadas. Y es que, durante esta fecha, varios ponen a prueba su creatividad con clásicas bromas como cambiar el sabor de algún producto o difundir noticias falsas, entre otras ocurrencias. De esta manera, con el objetivo de pasar un buen momento junto a los seres queridos, te presentamos las mejores bromas compartidas por Las Provincias:

Pegar una figura en la espalda : Colocar algo en la espalda de una persona es una de las bromas más tradicionales de la fecha. Puede tratarse de una nota o cualquier figura, aunque en este día cobra especial protagonismo el muñeco blanco, ya convertido en símbolo del Día de los Santos Inocentes. La broma consiste en que la víctima camine durante horas con el monigote adherido sin advertirlo, hasta que se desprenda o alguien se lo haga notar.

: Colocar algo en la espalda de una persona es una de las bromas más tradicionales de la fecha. Puede tratarse de una nota o cualquier figura, aunque en este día cobra especial protagonismo el muñeco blanco, ya convertido en símbolo del Día de los Santos Inocentes. La broma consiste en que la víctima camine durante horas con el monigote adherido sin advertirlo, hasta que se desprenda o alguien se lo haga notar. Asustar a una persona : Ocultarse detrás de una puerta, bajo la cama o la mesa, tras una columna o en una esquina, con las luces apagadas, puede convertir cualquier rincón de la casa en el escenario perfecto para lograr el efecto sorpresa en este día.

: Ocultarse detrás de una puerta, bajo la cama o la mesa, tras una columna o en una esquina, con las luces apagadas, puede convertir cualquier rincón de la casa en el escenario perfecto para lograr el efecto sorpresa en este día. Crema en el rostro : Consiste en colocar un poco de crema corporal, espuma de afeitar, chantillí o incluso pasta de dientes en la mano de la persona mientras duerme, de modo que, al moverse, termine extendiéndola involuntariamente sobre su rostro.

: Consiste en colocar un poco de crema corporal, espuma de afeitar, chantillí o incluso pasta de dientes en la mano de la persona mientras duerme, de modo que, al moverse, termine extendiéndola involuntariamente sobre su rostro. Relleno secreto en la galleta : Para esta broma se requiere un paquete de galletas tipo Oreo. El truco consiste en retirar la crema del interior y reemplazarla por pasta de dientes blanca. Sin duda, quien caiga en la trampa lo pensará dos veces antes de aceptar algo cuando vuelvas a invitarle.

: Para esta broma se requiere un paquete de galletas tipo Oreo. El truco consiste en retirar la crema del interior y reemplazarla por pasta de dientes blanca. Sin duda, quien caiga en la trampa lo pensará dos veces antes de aceptar algo cuando vuelvas a invitarle. El falso dolor : Esta es una de las bromas que más se ha popularizado en redes sociales como TikTok. Va desde simular un calambre hasta utilizar fideos crudos pequeños que se quiebran mientras un amigo da un masaje, generando un fuerte sonido que provoca el susto al hacerle creer que se trata de un hueso roto.

: Esta es una de las bromas que más se ha popularizado en redes sociales como TikTok. Va desde simular un calambre hasta utilizar fideos crudos pequeños que se quiebran mientras un amigo da un masaje, generando un fuerte sonido que provoca el susto al hacerle creer que se trata de un hueso roto. Modificar la hora del reloj: Aprovechando un descuido de la víctima, la broma consiste en tomar su reloj y modificar la hora. Al adelantarlo, el inocente llegará antes de lo previsto a sus compromisos o dormirá menos; si se retrasa, el resultado será que arribe tarde a su destino.

¿CÓMO SE ORIGINÓ EL DÍA DE LOS INOCENTES?

Según el evangelio de San Mateo, el rey Herodes I tomó la decisión de asesinar a todos los bebés menores de 2 años en Belén hace 2.000 años. Aunque la fecha exacta no se sabe con certeza, se estima que ocurrió el 28 de diciembre. Asimismo, el Nuevo Testamento menciona cómo los Reyes Magos, guiados por la estrella de Belén, llegaron a Jerusalén para informarle a Herodes I que el niño Jesús terminaría con su reinado.

Ante esto, Herodes, obsesionado con el poder, ordenó ese terrible asesinato con el objetivo de que Jesús muriera, pero nunca lo logró. En cuanto a la fecha, se vincula con la fiesta de los locos, en la cual los clérigos, diáconos y sacerdotes de la Edad Media se disfrazaban, bailaban y cantaban. De esta manera, el Día de los Inocentes adoptó la esencia de la diversión de esta celebración y la transformó en una ocasión para hacer bromas que ha trascendido hasta la actualidad.