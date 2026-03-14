La 98º edición de los Premios de la Academia no solo destacará por las estatuillas doradas, sino también por el despliegue de alta cocina que espera a los protagonistas de la noche en el Governors Ball. Tras la entrega de premios, figuras de la talla de Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet se reunirán en la fiesta oficial del evento para degustar un banquete diseñado bajo los más altos estándares de exclusividad, consolidando a este evento como el epicentro gastronómico de Hollywood. Bajo la dirección del legendario chef Wolfgang Puck, la propuesta culinaria para este 2026 promete fusionar la tradición de sus recetas más icónicas con ingredientes de lujo importados especialmente para la ocasión. Con una logística que moviliza a cientos de especialistas, la cena posterior a los Oscar se perfila como una experiencia sensorial única, donde cada plato servido a las estrellas busca estar a la altura de la máxima gala del cine mundial.

¿QUÉ PLATILLOS DISFRUTARÁN LAS ESTRELLAS EN LA CENA OFICIAL?

El menú diseñado para la gala de este año es una exhibición de maestría gastronómica que combina recetas icónicas con ingredientes de lujo.

Entre las opciones más destacadas se encuentra el célebre pastel de pollo de la familia Puck, una preparación que goza de tal prestigio que incluso sedujo al príncipe Alberto de Mónaco en una edición previa, motivándolo a proponer la apertura de un local en Montecarlo solo para degustarlo.

Junto al clásico pastel, los asistentes podrán saborear el exclusivo Wagyu A5, una de las carnes de res más codiciadas del planeta. Para esta ocasión especial, se han importado directamente desde Japón 60 kilogramos de este corte premium, asegurando que las celebridades experimenten el máximo nivel de la cocina internacional.

Menú de los Oscar. | Foto: EFE

¿CUÁLES SERÁN LAS TENTACIONES DULCES DE LA NOCHE?

La velada estará marcada por una selección de postres que rinden homenaje al símbolo máximo de la gala. Los invitados podrán disfrutar de las ya famosas réplicas de la estatuilla del Oscar elaboradas en chocolate y bañadas en oro fino comestible, piezas que se han vuelto un emblema dulce de la noche.

La oferta de repostería se complementa con elegantes pirámides de macarons franceses y una variada barra de helados artesanales. Los sabores elegidos para esta edición incluyen pistacho, stracciatella y avellana, configurando un final de fiesta sofisticado que busca sorprender tanto por su presentación visual como por la calidad de sus ingredientes.

Menú de los Oscar. | Foto: EFE

¿QUIÉN LIDERA EL EQUIPO CULINARIO Y CÓMO ES LA LOGÍSTICA?

Por trigésimo segundo año consecutivo, la responsabilidad de alimentar a la élite del cine recae en Wolfgang Puck, quien en esta oportunidad trabaja mano a mano con su hijo, Byron Puck.

El despliegue operativo para este evento es masivo, involucrando a un batallón de 150 cocineros profesionales que tienen la misión de elaborar cerca de 25,000 raciones individuales.

Todo el proceso de cocción se realiza en las instalaciones del Dolby Theatre durante el mismo día de la entrega de premios, tras una intensa semana de ensayos y pruebas de sabor.

Según los organizadores, el flujo de trabajo en la cocina es comparable a una estructura mecánica perfectamente sincronizada, lo que permite atender con rapidez y precisión a la enorme cantidad de comensales presentes, según informa RPP.

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