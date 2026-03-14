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¡Lujo en los Oscar 2026! Este será el exclusivo menú tras la ceremonia y que comerán estrellas como Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet y más | Foto: EFE
¡Lujo en los Oscar 2026! Este será el exclusivo menú tras la ceremonia y que comerán estrellas como Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet y más | Foto: EFE
Por Redacción EC

La 98º edición de los Premios de la Academia no solo destacará por las estatuillas doradas, sino también por el despliegue de alta cocina que espera a los protagonistas de la noche en el Governors Ball. Tras la entrega de premios, figuras de la talla de Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet se reunirán en la fiesta oficial del evento para degustar un banquete diseñado bajo los más altos estándares de exclusividad, consolidando a este evento como el epicentro gastronómico de Hollywood. Bajo la dirección del legendario chef Wolfgang Puck, la propuesta culinaria para este 2026 promete fusionar la tradición de sus recetas más icónicas con ingredientes de lujo importados especialmente para la ocasión. Con una logística que moviliza a cientos de especialistas, la cena posterior a los Oscar se perfila como una experiencia sensorial única, donde cada plato servido a las estrellas busca estar a la altura de la máxima gala del cine mundial.

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