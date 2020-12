Aunque se promuevan campañas para evitar el uso de fuegos artificiales en las noches de Navidad y Año Nuevo, siempre hay gente insensible que no hace caso. Los más afectados son los bebes, niños, enfermos y nuestras mascotas.

Muchos perros y gatos sufren con las fuertes detonaciones debido a que su sentido auditivo es mucho más agudo que el nuestro y, además, porque no entienden lo qué está sucediendo y sienten que su vida está en peligro. Incluso pueden exteriorizar su malestar con temblores, taquicardia, salivación excesiva, diarrea, pérdida del control de orina, ansiedad, deseo de escapar y aumento en su temperatura corporal.

Ten en cuenta que los perros pueden detectar sonidos débiles que son prácticamente imperceptibles para los hombres. Además, sus pabellones auditivos sirven como amplificadores del sonido, por eso las razas que tienen las orejas paradas son más sensibles en comparación con las que las tienen gachas.

Así que toma precauciones en estas fechas. Lo ideal es que no dejes a tu mascota sola en casa. Pero, si no tienes otra opción, habilita un lugar lejano a la calle donde pueda estar tranquila con comida, agua y sus juguetes. Fíjate que no haya objetos con los que podría lastimarse.

Ese día, trata que ese día tu mascota tenga más actividad de la normal para que esté más cansada de noche. Otro consejo es que la dejes con el televisión o radio encendido, estos ruidos le serán familiares y disiparán los sonidos del exterior del hogar.

¿Cómo ayudar?

Si tu mascota sufre con los fuegos artificiales, consulta con su veterinario qué alternativas te puede dar para que pase esas fechas con tranquilidad.

No necesariamente le podrá recetar algún fármaco. Se ha comprobado, por ejemplo, que la aromaterapia también es beneficiosa para las mascotas. En especial los aromas de lavanda y manzanilla. También se usan las flores de Bach en estos casos. Consulta con su médico qué es lo que te recomienda. Nunca la mediques. Los fármacos deben ser recetados por un profesional que considerará el estado de salud de la mascota, edad y peso.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

¿Cómo limpiar las orejas de nuestras mascotas?| #TuVeterinariaResponde