La Navidad en el Perú es una de las celebraciones más esperadas del año, no solo por su significado religioso, sino también por la forma en que une a familias y comunidades en distintos puntos del país. Cada 24 de diciembre, las calles, plazas y hogares se llenan de costumbres que combinan fe, música, gastronomía y encuentros colectivos.

Desde actos religiosos hasta celebraciones al aire libre y cenas familiares, estas fechas reflejan la identidad festiva y solidaria de los peruanos. Descubre cuáles son las seis tradiciones que convierten la Navidad peruana en un momento único y lleno de significado.

¿CUÁLES SON LAS SEIS TRADICIONES QUE MARCAN LA NAVIDAD EN EL PERÚ?

Las fiestas navideñas en el país combinan expresiones religiosas, culturales y sociales que se mantienen vivas año tras año:

Reuniones vecinales en calles y plazas , donde familias completas salen de sus casas antes de la medianoche para saludarse, intercambiar buenos deseos y compartir bebidas calientes o bocadillos, fortaleciendo la convivencia comunitaria.

, donde familias completas salen de sus casas antes de la medianoche para saludarse, intercambiar buenos deseos y compartir bebidas calientes o bocadillos, fortaleciendo la convivencia comunitaria. Bailes y expresiones folclóricas , organizados especialmente en diciembre, que incluyen coreografías tradicionales interpretadas por niños y adultos, acompañadas por bandas musicales que interpretan ritmos típicos de distintas regiones.

, organizados especialmente en diciembre, que incluyen coreografías tradicionales interpretadas por niños y adultos, acompañadas por bandas musicales que interpretan ritmos típicos de distintas regiones. La celebración de la Misa de Gallo, una de las ceremonias religiosas más concurridas del año, en la que los fieles asisten a templos para participar en la bendición del Niño Jesús y dar inicio formal a la Navidad.

Las pastoreadas navideñas , representaciones teatrales populares que recrean pasajes bíblicos vinculados al nacimiento de Jesús y que suelen realizarse en espacios públicos, involucrando a comunidades enteras.

, representaciones teatrales populares que recrean pasajes bíblicos vinculados al nacimiento de Jesús y que suelen realizarse en espacios públicos, involucrando a comunidades enteras. El espectáculo de fuegos artificiales , que marca la llegada de la medianoche con estallidos de luz visibles desde balcones, parques y plazas, convirtiéndose en uno de los momentos más esperados de la noche.

, que marca la llegada de la medianoche con estallidos de luz visibles desde balcones, parques y plazas, convirtiéndose en uno de los momentos más esperados de la noche. La cena navideña familiar, considerada el eje de la celebración, en la que se comparten platos tradicionales como el pavo al horno acompañado de guarniciones, y se refuerza el encuentro entre generaciones, según explica la plataforma Benoti.

¿CÓMO CELEBRAN LA NAVIDAD EN EL MUNDO?

En Filipinas la Navidad se alarga varios meses, más concretamente los acabados en –bre, es decir, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ya desde el mismo 1 de septiembre se pueden escuchar villancicos y las calles aparecen engalanadas con luces y decoración navideña.

La Navidad en los Países Bajos y Bélgica tiene un protagonista claro: Sinterklaas, el equivalente a Papá Noel pero vestido de obispo. Sinterklaas viene de España para repartir regalos a los niños, junto a su ayudante Zwarte Piet o Pedro el Negro, de piel oscura y vestimentas de estilo moruno, quien regala dulces y caramelos.

En Australia la Navidad tiene lugar en verano. Lo típico es celebrarla haciendo una barbacoa en la playa. En el menú: langostinos, langostas y dulces.

Japón no destaca precisamente por sus celebraciones navideñas. Una curiosa costumbre que parece que ha llegado para quedarse es juntarse con la familia el día de Navidad para comer pollo frito del Kentucky Fried Chicken.

En Polonia es tradición cenar doce platos en Nochebuena, uno por cada apóstol. En los hogares más tradicionales, la carne está fuera del menú. Además, se suele dejar una silla libre, plato y cubiertos para acoger a quien no tiene dónde cenar esa noche.

