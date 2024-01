Con los cierres de año suelen respirarse nuevos aires en la televisión, y establecerse cambios luego de varias temporadas. En Movistar Deportes, y tras las vacaciones gozadas por sus trabajadores, habrá una parrilla completamente renovada a partir de la despedida de varios conductores que en 2023 divirtieron a la audiencia y también informaron mediante espacios como “Zona Mixta”, entre otros. Conoce quiénes son los periodistas y/o comunicadores que no seguirán trabajando para Media Networks, y de qué forma lo anunciaron.

¿QUÉ PROGRAMAS NO CONTINUARÁN AL AIRE EN MOVISTAR DEPORTES PARA EL 2024?

Hace 7 años aproximadamente, Cable Mágico Deportes (CMD) y reconocido canal 3 actualmente, cambió de identidad visual, imagen y formato para darle la bienvenida a Movistar Deportes, medio televisivo que creó divertidos e informativos programas cuyo contenido, en algunos casos, dejará de emitirse oficialmente tras varias temporadas al aire.

Si bien Media Networks aún no oficializa las modificaciones que habrán en su parrilla de cara al presente 2024, lo cierto es que varios periodistas y/o comunicadores aprovecharon el inicio del periodo vacacional para compartir estados y publicar sentidas despedidas.

Por ejemplo, y de acuerdo a la información compartida vía redes sociales, se puede constatar que los siguientes programas emitidos por Movistar Deportes hasta el 2023, no continuarán emitiéndose de manera formal durante este año o tendrán a nuevos conductores frente a la pantalla chica:

- EL CAMERINO

- FÚTBOL LAB

- EL FUERA DE LISTA

La propuesta de Media Networks con respecto a Movistar Deportes estaría contemplando el estreno de nuevos formatos televisivos, así como la reestructuración de programas que en líneas generales abordan la participación de la selección peruana en certámenes internacionales y también amistosos.

¿QUIÉNES SON LOS PERIODISTAS Y/O COMUNICADORES QUE LE DIJERON ADIÓS A MOVISTAR DEPORTES CON MIRAS AL 2024?

Algunas de las caras visibles de Movistar Deportes hasta el 2023, no renovaron contrato con Media Networks e hicieron oficial su salida mediante el uso de las redes sociales que administran.

Para sorpresa de muchos, Daniel Marquina, el carismático conductor y presentador de “El Camerino”, confirmó que para 2024 no será parte ni del programa ni del canal 3 en sí, expresando que “nunca imaginé que trabajaría en TV por cable y menos tanto tiempo”.

Recordemos que junto a Luciana Roy conformó la divertida dupla que noche a noche desde el 9 de marzo de 2020, alegró a los televidentes de Movistar Deportes con una propuesta que integraba humor con entrevistas a figuras peruanas de variados deportes.

Con respecto a “El Fuera de Lista”, Ernesto Carpio, más conocido y reconocido como el ‘Mago Plomo’, también se sumó al popular ‘Marcuilas’ para despedirse del espacio que ideó a partir de la Copa América 2015, y condujo hasta casi el fin de la ‘Era Reynoso’ ocho años después.

Mediante un video publicado en Facebook el 19 de diciembre, el presentador de dicho espacio dio a conocer detalles sobre su salida del aire, expresando a profundidad que “me reuní con el nuevo gerente del canal y me dijo que Movistar Deportes ya no quiere seguir contando conmigo”, aunque admitiendo que las cosas no iban bien como para continuar.

Otro de los programas que no seguirá emitiéndose por el canal de Media Networks es “Fútbol Lab” que hasta fines de 2023 estuvo conducido por Romina Vignolo y Gonzalo Boszeta, periodistas que llevaron a cabo un programa donde las apuestas deportivas fueron los principales protagonistas, y se pronosticaban los resultados de partidos nacionales e internacionales.

Se logró terminar con todo lo de hoy. Se hizo el último FútbolLab, notas para el contenido del canal y reunión resumen pactada. Los que quieren apostar, búsquenme en el 2024, les tengo aciertos. Ojo que avisé. — Gonzalo Boszeta (@GonzaloBoszeta) December 13, 2023

Por último, Jeanet Sosa, también, se suma al listado de periodistas y/o comunicadores profesionales que no renovó contrato o decidió un paso al costado tras 6 años como reportera y presentadora de noticias en “Zona Mixta” donde compartió ediciones con Horacio Zimmermann, Gabriela Fernández, entre otros.