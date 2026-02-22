Nuevo ranking mundial destaca tres atractivos turísticos de Perú para conocer en 2026

Perú ha sido coronado como el segundo mejor destino del mundo para viajar en 2026, según el último ranking de la prestigiosa guía Lonely Planet. Este reconocimiento sitúa al país en la cima del turismo global, destacando su capacidad para cautivar a viajeros internacionales con una oferta que mezcla tradición y modernidad.

La editorial australiana incluyó al territorio peruano en el segundo puesto de su exclusiva selección de 25 destinos mundiales, resaltando sus paisajes únicos y una renovada logística que facilita la aventura. Conoce los tres pilares que han llevado a Perú a este prestigioso podio mundial

¿CUÁLES SON LOS TRES PUNTOS CLAVE QUE RESALTA EL RANKING PARA VISITAR PERÚ?

La guía internacional ha puesto el foco en tres ejes fundamentales que definen la experiencia peruana para el 2026:

Legado de civilizaciones antiguas: se enfatiza la profundidad histórica a través de sus numerosos complejos y centros arqueológicos.

Vanguardia en sabores: la combinación de la tradición criolla con la sofisticación de la mesa Nikkei sigue siendo un imán para el turismo.

Ecosistemas de biodiversidad: la majestuosidad de la selva amazónica junto a la riqueza de sus zonas marinas protegidas.

Turismo en Perú.

¿QUÉ FACTORES IMPULSARON A PERÚ AL SEGUNDO PUESTO GLOBAL?

El ascenso del país en el listado de 25 destinos se debe a una mezcla de factores estratégicos y naturales. La publicación subraya que, más allá de sus paisajes emblemáticos, el territorio ha mejorado sustancialmente sus redes de transporte y conectividad, facilitando el arribo de visitantes extranjeros.

Además, el prestigio acumulado por la hospitalidad peruana y las críticas favorables de quienes ya lo han visitado han sido determinantes para su consolidación en el mercado internacional, según informa la plataforma El Universo.

¿QUIÉN LIDERÓ EL LISTADO Y POR QUÉ RAZONES?

El primer lugar de la clasificación fue otorgado a Botsuana. La nación africana se impuso en el ranking debido a su enfoque en el turismo de naturaleza de alto nivel, destacando principalmente por:

La exclusividad y el enfoque ecológico de sus expediciones de safari.

La belleza del entorno fluvial en el Delta del Okavango.

La vida silvestre única que habita en la Reserva de Linyanti.

Turismo en Perú. (Fuente: Andina)

¿QUÉ LUGARES TURÍSTICOS VISITAR EN PERÚ?

Aquellas personas que están pensando realizar turismo en el Perú durante sus vacaciones, la Agencia Andina compartió a través de su plataforma una lista de sitios turísticos que ofrecen diversos espectáculos naturales:

Machu Picchu: Ubicado en Cusco, este 24 de julio se festeja el 113° aniversario del hallazgo de esta maravilla del mundo por el explorador estadounidense Hiram Bingham. Previamente, este mágico lugar celebra 17 años este domingo 7 de julio considerado como una de las maravillas del mundo moderno por lo que se llevarán a cabo muchos festejos. También tienen la opción de visitar los parques arqueológicos como Sacsayhuamán, escenario principal del magnífico Inti Raymi; Ollantaytambo, Písac, Chinchero, Moray, Valle Sagrado, entre otros.

Parque Nacional Huascarán: Situado en el departamento de Áncash, el pasado 1 de julio se celebró los 49 años de uno de los destinos preferidos por los turistas nacionales e internacionales, ya que viene protegiendo los ecosistemas de la Cordillera Blanca, flora y fauna, formaciones geológicas y nevados, siendo considerado también como patrimonio natural, científico y cultural de la nación.

Ballenas en playas de la costa norte: Es uno de los atractivos turísticos preferidos por los amantes de la naturaleza cada vez que visitan las playas de El Ñuro, Máncora, Cabo Blanco y Los Órganos, en Piura y Punta Sal, Lobitos y Zorritos en Tumbes. La temporada ideal para estos avistamientos inicia desde julio hasta octubre, logrando apreciar alrededor de 30 especies y la más conocida como "jorobada". Además, pueden observar los lobos marinos, delfines y tortugas marinas en un gran espectáculo dentro del mar de Grau.

Parque Nacional Cerros de Amotape: Está situado en la parte norte de Perú el cual alberga un parque natural fabricado por el hombre en el departamento de Piura y la parte del extremo sur del departamento de Tumbes. Este 18 de julio celebra su 49 aniversario como área natural protegida, siendo otra alternativa para los turistas.

Ciudad de Lambayeque: Esta ciudad se ubica en la costa norte del Perú y capital del distrito y provincia homónimas, en el departamento de Lambayeque. Una de sus celebraciones típicas que celebran en la tercera semana de julio es la "Semana Tradicional del King Kong", postre emblema del lugar.

Ciudad de Huaraz: Es la capital de la región de Ancash y es una ciudad del valle Callejón de Huaylas en el norte de Perú. Se ubica a más de 3,000 metros sobre el nivel del mar y este 25 de julio celebrará su 167 aniversario de creación política con diferentes eventos que llamarán la atención de los viajeros.

