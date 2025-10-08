Este miércoles 8 de octubre es feriado nacional en todo el Perú por la conmemoración del Combate de Angamos, una fecha que recuerda el heroísmo del almirante Miguel Grau. Mientras muchos disfrutan de este día libre, muchos trabajadores del sector público y privado se preguntan si tendrán más oportunidades para descansar.

Tanto los feriados como los días no laborables son fechas esperadas por miles de peruanos, ya que permiten disfrutar de una pausa, compartir con la familia o realizar viajes cortos. A continuación, te contamos cuántos días libres tiene este mes.

¿CUÁNTOS FERIADOS Y DÍAS NO LABORABLES HAY EN OCTUBRE DE 2025?

Durante octubre de 2025, el calendario oficial del Perú establece un solo feriado nacional, que es justamente este miércoles 8 de octubre, en honor al Combate de Angamos. Este día aplica tanto para los trabajadores del sector público como para los del sector privado.

Respecto a los días no laborables, el Gobierno no ha anunciado ninguno de alcance nacional para este mes. No obstante, algunas regiones o instituciones podrían declarar jornadas no laborables adicionales, dependiendo de sus propias disposiciones, según informa el diario La República.

¿QUÉ SE CONMEMORA ESTE 8 DE OCTUBRE?

El 8 de octubre es una fecha emblemática que recuerda el Combate de Angamos, ocurrido en 1879 durante la Guerra del Pacífico. En esa batalla, el almirante Miguel Grau Seminario, a bordo del monitor Huáscar, se enfrentó a la flota chilena y perdió la vida defendiendo al país.

Su valentía y sacrificio lo convirtieron en un símbolo del honor y patriotismo peruano, motivo por el cual se le rinde homenaje cada año, junto a la Marina de Guerra del Perú, institución que representa su legado.

¿QUÉ FERIADOS LE QUEDAN AL 2025?

Todavía hay cuatro días festivos en el calendario nacional:

Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

Estos días libres representan oportunidades para rendir homenaje, reunirse con la familia y, al mismo tiempo, disfrutar de un merecido descanso.

¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN EL FERIADO Y EL DÍA NO LABORABLE?

Aunque muchas personas relacionan el feriado con el día no laborable, existe una diferencia entre ambos términos. Aquí te presentamos las diferencias: