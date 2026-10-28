Por Redacción EC

La jornada frente a una computadora, las consultas constantes al celular y la exposición diaria al sol pueden convertirse en una combinación perjudicial para los ojos, sobre todo en lugares donde el calor y la sequedad ambiental forman parte de la rutina. Estas condiciones representan un desafío adicional para la salud visual, pues la exposición prolongada a las pantallas se suma a factores ambientales que favorecen la resequedad y las molestias oculares. Ante este escenario, el especialista en salud visual Jorge Ornelas alertó sobre la aparición de la fatiga visual y recordó que ciertos hábitos cotidianos pueden agravar sus efectos si no se adoptan medidas preventivas.

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