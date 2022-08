Una de las series latinoamericanas de Netflix más vistas en el mundo es “Pálpito”, cuyo éxito en los cuatro continentes llevó a que rápidamente confirmaran su segunda temporada en abril.

Creada y escrita por el venezolano Leonardo Padrón y filmada en Bogotá, la serie es protagonizada por Ana Lucía Domínguez y Michel Brown. Además, también participa Margarita Muñoz, la esposa de Brown en la vida real.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL ESTRENO DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE “PÁLPITO”?

De acuerdo con El Tiempo Latino, durante una entrevista en junio con la periodista venezolana Shirley Varnagy, Michel Brown habló sobre el éxito de la serie y lo que espera para la segunda temporada.

“No sabía que iba a ser la locura que fue”, comentó sobre el furor causó la serie. Además, destacó que el éxito de la serie se debe a que a un gran escritor le dieron la oportunidad de que en ocho capítulos hiciera una historia condensada y cuidada. “Con mucho tiempo para rodarse, con un gran elenco y una gran producción”, señaló.





Respecto a la producción, el actor reveló que aunque no tiene las fechas muy claras, cree que iniciará las grabaciones de la segunda temporada en este mes de agosto.

“No sé nada porque no nos quieren enviar el libreto (…) los que lo leyeron dicen que está impresionante y no me cabe la menor duda. Leo tiene un gran reto en esta segunda temporada porque hizo una primera temporada impresionante”, afirmó Brown.

Finalmente, señaló que espera sentir la misma emoción con su personaje en la segunda temporada como lo tuvo en la primera.

Por otro lado, la actriz Valeria Emiliani, quien interpreta a Samantha Duque en la serie, publicó recientemente en sus historias de Instagram, bajo el hashtag #Pálpito2, una fotografía junto a Julián Cerati, quien encarna a Tomás.