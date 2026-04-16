¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Voz el 16 de abril?

El 16 de abril de cada año se celebra el Día Mundial de la Voz, significativa fecha que tiene como objetivo principal crear conciencia sobre la importancia que tiene la voz como herramienta de comunicación interpersonal y, en algunos casos, como instrumento de trabajo.

Esta efeméride data del año 1999 y es celebrada gracias a una propuesta realizada en su momento por la Federación Internacional de Sociedades de Otorrinolaringología. Este día también sirve para recordarle a las personas los cuidados que deben tener para conservar en buen estado sus cuerdas vocales.

Día Mundial de la Voz: ¿por qué se celebra el 16 de abril y qué objetivo tiene?

Dos de los problemas más comunes relacionados con las cuerdas vocales son la afonía y la disfonía. La primera es un trastorno que provoca la pérdida parcial o total de la voz por diferentes causas, entre ellas, un uso excesivo de las cuerdas vocales, por gritar muy fuerte o por la inflamación de la laringe. Otros motivos pueden ser el reflujo gástrico o el consumo de alcohol o tabaco.

La disfonía, por su parte, es la pérdida del timbre normal de la voz por un trastorno funcional u orgánico de la laringe. Según informa la Clínica Universidad de Navarra en su página web, en adultos la mayoría de los casos de disfonía son causados por una hiperfunción vocal, aunque también puede tener su origen en un trastorno neurológico de la laringe.

Entre los síntomas más comunes de la disfonía se pueden encontrar la ronquera, cuadros de afonía o ausencia de voz, tos y variaciones en la intensidad de la voz.

La mayoría de las disfonías se pueden tratar con reposo de la voz y la modificación de los malos hábitos en el uso vocal. Y en el caso de la disfonía originada por procesos infecciosos, se requiere únicamente reposo de voz y, en algunas ocasiones, antiinflamatorios.