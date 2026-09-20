El precio de varios productos que forman parte de la alimentación diaria de los peruanos viene registrando importantes incrementos en los mercados, mientras distintos problemas vienen afectando la producción agrícola en varias zonas del país. Las alteraciones de temperatura, el déficit de agua y la aparición de plagas han reducido el rendimiento de algunos cultivos, a lo que se suma el mayor costo de los combustibles y fertilizantes para los productores. Esta situación ya empieza a sentirse en el presupuesto de las familias y podría generar nuevas dificultades si las condiciones climáticas se agravan durante los próximos meses. Descubre cuáles son los alimentos que registraron las mayores subidas de precio y qué productos podrían enfrentar problemas de abastecimiento más adelante.

¿QUÉ ALIMENTOS SUBIERON DE PRECIO HASTA 123% EN LOS MERCADOS PERUANOS?

El tomate presentó el mayor incremento entre los productos mencionados, con una variación de hasta 123% frente al precio registrado un mes antes. El choclo también experimentó un alza superior al 90%, mientras que las papas y las arvejas se sumaron a la lista de alimentos que elevaron sus valores. El aumento no se limita a productos agrícolas, pues el azúcar comercializada al por mayor también registró una subida de 45%.

En algunos centros de venta, el saco de azúcar de 50 kilos pasó de costar entre S/110 y S/120 a alcanzar los S/190. Este cambio repercute tanto en las familias como en comerciantes y pequeños negocios dedicados a la preparación de alimentos, debido a que deben destinar más dinero para adquirir insumos básicos.

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¿CUÁNTOS PRODUCTOS DE LA DIETA PERUANA AUMENTARON DE PRECIO?

De acuerdo con Luis Cruz Cuadros, gerente general de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), 300 de los 560 productos considerados dentro de la dieta alimentaria peruana registraron incrementos. El representante explicó que las dificultades se presentan en diferentes etapas de la cadena productiva y están relacionadas con factores económicos y climáticos que afectan el cultivo, el traslado y la comercialización.

Entre estos factores se encuentran las variaciones de temperatura, que pueden alterar el desarrollo de las plantas y afectar etapas como la floración y formación de frutos. A ello se suma el mayor precio de los combustibles, que incrementa los costos de transporte y de otros insumos agrícolas. Los fertilizantes también se han encarecido debido a su relación con derivados del diésel, lo que obliga a los productores a gastar más para movilizar sus productos, mantener sus equipos y preparar nuevas campañas.

El déficit de agua también genera preocupación. Más de 600 distritos se encontraban bajo declaratoria de emergencia por déficit hídrico, situación que podría comprometer los cultivos que dependen de las precipitaciones.

¿CÓMO ESTÁN AFECTANDO LAS PLAGAS A LOS CULTIVOS?

Las condiciones que enfrentan los cultivos también favorecen la aparición y propagación de enfermedades y plagas. En el caso de la papa, Cruz Cuadros señaló que el aumento de precios no estaría relacionado con una reducción del área sembrada, sino con la expansión de la rancha, una enfermedad capaz de provocar graves daños en poco tiempo.

Productores de Cañete y Huaral reportaron afectaciones en sus parcelas hasta el punto de que algunas plantas ya no podían ser aprovechadas. En determinados terrenos tuvieron que utilizar tractores para retirar los cultivos dañados. Las hortalizas también fueron perjudicadas por gusanos que se alimentan de las plantas y reducen la cantidad de productos disponibles para los mercados.

Las lluvias aisladas en algunos valles de la costa perjudicaron además a la cebolla y el frejol. En el caso de la cebolla, el exceso de agua durante la cosecha puede favorecer la aparición de hongos y ocasionar pérdidas antes de su comercialización.

¿QUÉ OTROS CULTIVOS ESTÁN EN RIESGO POR LA SEQUÍA?

El déficit hídrico amenaza productos como la papa, el maíz y la aceituna, principalmente en la sierra centro y sur. Conveagro estima que la producción anual de papa, cercana a 3,7 millones de toneladas, podría caer en 1,7 millones si la falta de agua persiste.

El maíz también podría experimentar una disminución de 42%, mientras que la aceituna tendría una posible caída de 72%. En Tacna, productores reportaron pérdida de flores en los olivos debido al estrés hídrico. Ante la escasez de agua, las plantas pueden desprenderse de hojas y flores para conservar sus recursos.

Este proceso también podría afectar al mango, limón y arándano. La pérdida de flores reduce la formación posterior de frutos, por lo que los efectos del déficit hídrico podrían manifestarse meses después, afectando futuras campañas.

Foto referencial. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > RENZO SALAZAR

¿QUÉ PODRÍA PASAR CON LA SEGURIDAD ALIMENTARIA?

El impacto sobre las cosechas podría generar consecuencias más allá del aumento de precios. Conveagro advierte que alrededor de 2 millones de productores podrían quedar descapitalizados si pierden sus cultivos y no consiguen recursos para volver a sembrar. En algunas zonas de Apurímac, las familias incluso podrían verse obligadas a consumir las semillas reservadas para la siguiente campaña.

El panorama podría agravarse ante lluvias torrenciales en el norte y una mayor sequía en la sierra centro y sur. Las estimaciones contemplan daños sobre millones de hectáreas agrícolas, mientras que el país no tendría una reserva alimentaria suficiente para afrontar un desastre de gran magnitud.

La situación también amenaza el empleo. Agricultura y pesca están entre las actividades más expuestas a las alteraciones climáticas. Según las proyecciones citadas por el gremio agrario, cientos de miles de puestos vinculados con la industria pesquera y la pesca artesanal podrían verse afectados, según informa Infobae.

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