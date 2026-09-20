¿Qué alimentos subieron de precio hasta 123% a causa del Fenómeno El Niño en el Perú? | Foto: Andina
¿Qué alimentos subieron de precio hasta 123% a causa del Fenómeno El Niño en el Perú? | Foto: Andina
Por Redacción EC

El precio de varios productos que forman parte de la alimentación diaria de los peruanos viene registrando importantes incrementos en los mercados, mientras distintos problemas vienen afectando la producción agrícola en varias zonas del país. Las alteraciones de temperatura, el déficit de agua y la aparición de plagas han reducido el rendimiento de algunos cultivos, a lo que se suma el mayor costo de los combustibles y fertilizantes para los productores. Esta situación ya empieza a sentirse en el presupuesto de las familias y podría generar nuevas dificultades si las condiciones climáticas se agravan durante los próximos meses. Descubre cuáles son los alimentos que registraron las mayores subidas de precio y qué productos podrían enfrentar problemas de abastecimiento más adelante.

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