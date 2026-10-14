Por Redacción EC

Aprender inglés figura entre los objetivos que muchas personas se proponen al comenzar un nuevo año o cuando sienten que ha llegado el momento de abrirse nuevas oportunidades laborales y personales. Sin embargo, entre las obligaciones cotidianas, la falta de tiempo y los métodos de estudio que convierten el aprendizaje en una tarea interminable, ese propósito suele quedarse a medio camino. Para algunos, el problema está en la dificultad de la gramática; para otros, en la cantidad de palabras que deben memorizar antes de atreverse a mantener una conversación. Pero ¿y si el principal obstáculo estuviera en la manera de entender el idioma? Andrés Prieto, experto en enseñanza de inglés, abordó esta cuestión en uno de los episodios de Focus On Podcast, donde cuestionó los métodos tradicionales y defendió una forma distinta de acercarse a la lengua: dejar de tratarla como una asignatura y empezar a incorporarla a la vida diaria.