A lo largo de los años, la psicología ha sido muy importante para comprender el comportamiento de la población, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden analizar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. En ese sentido, esta disciplina académica analizó el comportamiento de las personas mayores de 70 años que suelen regalar sus pertenencias, una práctica que muchos interpretan como un intento por desprenderse de objetos antiguos o que ya no utilizan. Sin embargo, desde el punto de vista psicológico, esta conducta refleja la manera en que una persona percibe y comprende su propia vida. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿POR QUÉ LAS PERSONAS MAYORES DE 70 AÑOS SUELEN REGALAR SUS PERTENENCIAS, SEGÚN LA PSICOLOGÍA?

De acuerdo con una investigación publicada en el Journal of Aging Studies, realizada con 88 personas mayores, determinó que los objetos personales de los adultos de 70 años pueden simbolizar recuerdos, vínculos y experiencias, así como poner en evidencia cómo estas pertenencias adquieren nuevos significados con el paso del tiempo. En esa línea, el sociólogo David J. Ekerdt sostuvo que regalar un objeto también implica decidir quién dará continuidad a su historia, además de representar una muestra de afecto. Así, el estudio concluyó que, fotografías, cartas y pertenencias familiares son capaces de representar vínculos y preservar parte de una etapa de la vida. Aunque pasen a manos de otra persona, su valor emocional puede mantenerse como una forma de continuidad y memoria, conforme comparte OkDiario.

¿POR QUÉ LAS PERSONAS NACIDAS EN LOS AÑOS 50 Y 60 DEJARON LOS ESTUDIOS A TEMPRANA EDAD?

A través de estudios psicológicos y sociológicos, señaló que las generaciones nacidas durante las décadas de 1950 y 1960 enfrentaron mayores limitaciones para acceder a una educación debido al contexto económico y social en la que vivían. Esto llevó a que muchas personas se incorporaran al mercado laboral a una edad más temprana. De hecho, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE de 2019 evidencia que quienes pertenecían a hogares con menores recursos tuvieron un acceso más limitado a la enseñanza superior.

Es decir, entre las generaciones nacidas en las décadas de 1940 y 1950, la proporción de jóvenes que permanecían estudiando hasta los 16 años aumentó del 50 % al 70 %. Sin embargo, el acceso a la educación superior continuaba siendo limitado, especialmente para las mujeres, cuya participación en el mercado laboral alcanzaba apenas el 40 % en 1962, conforme comparte la plataforma OkDiario.

En tanto, la generación nacida entre 1968 y 1979 registró las tasas más bajas de emancipación antes de los 25 años. Aunque la generación de 1980-1993 mostró una leve recuperación, los nacidos entre finales de los 60 y los 70 mantuvieron menores niveles de emancipación hasta los 28 años. Por ello, desde la psicología, este comportamiento se entiende como una adaptación a las circunstancias particulares de cada generación.