Por Manuel Gomez

A lo largo de los años, la psicología ha sido muy importante para comprender el comportamiento de la población, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden analizar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. En ese sentido, esta disciplina académica analizó el comportamiento de las personas mayores de 70 años que suelen regalar sus pertenencias, una práctica que muchos interpretan como un intento por desprenderse de objetos antiguos o que ya no utilizan. Sin embargo, desde el punto de vista psicológico, esta conducta refleja la manera en que una persona percibe y comprende su propia vida. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.