Este viernes 14 de junio se disputó el último amistoso de la selección peruana previo al inicio de la Copa América 2024. A pesar de que el equipo nacional consiguió derrotar por 1 a 0 a su contrincante, El Salvador, tanto la hinchada, como la prensa deportiva no quedaron satisfechos con el desempeño de los jugadores dirigidos por Jorge Fossati. Entre todas las críticas destaca la del ahora comentarista deportivo Diego Rebagliati, quien incluso se animó a señalar a 3 futbolistas debido a sus “carencias”. Descubre en esta nota a quiénes se dirigió y qué les dijo.

¿Quiénes son los 3 jugadores que recibieron críticas de Diego Rebagliati?

Después del amistoso, los panelistas de Movistar Deportes aprovecharon su espacio para analizar el partido y determinar a aquellos jugadores cuyo desempeño dejó que desear. Diego Rebagliati no dudó en señalar a tres de ellos: André Carrillo, Sergio Peña y Piero Quispe. Aunque, eso sí, también mencionó a otros cuatro futbolistas que habrían sido los mejores de la selección durante el más reciente enfrentamiento.

“Este partido no tiene nada que ver con lo que pasará el próximo viernes. Hay carencias evidentes del equipo que preocupa que no se puedan enmendar. El partido de Quispe y Peña en el primer tiempo no me gustó. Tampoco me gustó el ingreso de Carrillo en esa posición, pero sí me gustó lo de Grimaldo. Flores y Marcos López son las dos mejores noticias del día de hoy”, dijo.

¿Qué jugadores necesita Jorge Fossati en la selección según Diego Rebagliati?

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Diego Rebagliati señala a jugadores de la selección. Después del partido de Perú contra Paraguay, Diego Rebagliati aprovechó unos momentos de la transmisión de Movistar Deportes para ofrecer sus opiniones sobre el encuentro y dar algunas recomendaciones al DT Jorge Fossati. A pesar del empate, el comentarista deportivo vio con buenos ojos la defensa peruana y un delantero.

“Mi sensación es que los 3 de atrás, contra los que pensábamos que Corzo era bolo fijo, creo que Araujo empieza a tener cara de titular porque no movió lo de atrás. Yo creo que lo de atrás, si se dice que va a cambiar poco… Empezamos a leer entre líneas que Gallese, Zambrano, Araujo, Callens, Tapia, Polo y Lapadula no se tocan. Yo también creo que Quispe se mete en esa lista que, por ahora, son muy titulares. En las otras 3 posiciones de repente empieza a buscar alternativas. Está empezando a encontrar un equipo”, comentó.

Sin embargo, apuntó que la gran dificultad del ‘Nono’ radica en encontrar unos buenos reemplazos para un par de figuras ausentes en el 11 titular: Christian Cueva y Yoshimar Yotún.

“Lo más difícil de reemplazar es la cantidad de juego que nos daban Yotún y Cueva. Evidentemente no están, más allá de que hay esta sensación de que todos quieren que Christian entre en la lista. Lo real es que si entra a la lista, no está para jugar 90 minutos ni cercanamente; por lo tanto, hablar de Cueva es hablar de un futuro en el mediano plazo (...). Tienes que encontrar jugadores que te reemplacen esa cantidad de juego que te daban ellos 2: juego corto en muchos casos, a veces largo, pero eran los dueños de la pelota”, concluyó.

