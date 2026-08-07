Por Redacción EC

En la actualidad, Sporting Cristal vive un proceso de renovación tras su eliminación de la Copa Sudamericana 2026, por lo que centra sus esfuerzos en el Torneo Clausura con el objetivo de clasificar a la próxima edición del certamen continental y llegar hasta a disputar los play-off de la Liga 2026. Sin embargo, uno de los críticos más severos de la situación que atraviesa el club cervecero es Diego Rebagliati, quien cuestionó la gestión de la dirigencia por la demora en encontrar un reemplazo para Gustavo Cazonatti. Frente a esta situación, el comentarista deportivo sostuvo que la falta de un volante de contención fue una de las principales deficiencias que presentó el equipo de Roberto Mosquera. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.