En la actualidad, Sporting Cristal vive un proceso de renovación tras su eliminación de la Copa Sudamericana 2026, por lo que centra sus esfuerzos en el Torneo Clausura con el objetivo de clasificar a la próxima edición del certamen continental y llegar hasta a disputar los play-off de la Liga 2026. Sin embargo, uno de los críticos más severos de la situación que atraviesa el club cervecero es Diego Rebagliati, quien cuestionó la gestión de la dirigencia por la demora en encontrar un reemplazo para Gustavo Cazonatti. Frente a esta situación, el comentarista deportivo sostuvo que la falta de un volante de contención fue una de las principales deficiencias que presentó el equipo de Roberto Mosquera. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁL FUE EL GRAN ERROR DE SPORTING CRISTAL, SEGÚN DIEGO REBAGLIATI?

En una edición del podcast ‘Fútbol Satélite’, Diego Rebagliati no fue ajeno a pronunciarse sobre la situación de Sporting Cristal y sus aspiraciones de llegar a disputar la final de la Liga 1 2026. Aunque los demás panelistas coincidieron en que el club mostró una mejor versión respecto al Torneo Apertura, también advirtieron que ese progreso no sería suficiente para alcanzar los objetivos trazados en la presente temporada. Tras ello, el comentarista deportivo fue enfático en señalar que la falta de un volente con ciertas características es necesario para el equipo, pese a que Roberto Mosquera prefiere a Martín Távara como ‘6′.

De hecho, el exfutbolista peruano cuestionó a la dirigencia celeste por no incorporar un reemplazo para Gustavo Cazonatti y sostuvo que reforzar dicho puesto de contención era una necesidad que la gerencia deportiva debió anticipar. Asimismo, Rebagliati señaló que la demora en la contratación de un jugador con estas características no se justifica por las condiciones del mercado y afirmó que Cristal debe actuar con rapidez para mantenerse competitivo, conforme comparte Infobae. “No hay que ser muy brujo ni saber demasiado de fútbol para darte cuenta que ese equipo necesita por lo menos un volante de otras características”, dijo al inicio.

“Lo del ‘6’ era una necesidad pero urgente. Y hay un momento donde al técnico de verdad, desde la gerencia deportiva, le tienes que decir ‘mira, esto es lo que va a pasar’, porque el técnico pasa y el jugador queda. Los demás equipos que están corriendo de atrás, que vienen con un déficit de puntaje terrible, que tienen que sumar todas las fechas, tendrían que tener un sentido de urgencia para las contrataciones que no lo están teniendo. El volante tendría que haber estado el día que Cazonatti se fue. Se va a Cazonatti, pero llega tal; o a Cazonatti le dices ‘espérame una semana’”, agregó.

¿CÓMO FUE LA TENSA DISCUSIÓN ENTRE DIEGO REBAGLIATI Y JULIO CÉSAR URIBE TRAS DEBATIR EL PRESENTE DE SPORTING CRISTAL?

Hace unas semanas, Sporting Cristal confirmó a través de sus redes sociales a Roberto Mosquera como nuevo director técnico para lo que resta de la temporada 2026, con el objetivo de analizar el plantel y definir posibles fichajes y salidas en el equipo celeste. Así, en una entrevista para el podcast ‘Fútbol Satélite’, Julio César Uribe se presentó para referirse al club, que en los últimos partidos ha tenido malos resultados; sin embargo, fue cuestionado por Diego Rebagliati por la falta de mano dura en la dirigencia hacia los futbolistas. Inclusive, el debate se intensificó cuando el comentarista deportivo cuestionó directamente la postura del director general de fútbol celeste frente a la crisis que atraviesan en la actualidad. “Ahora uno no puede ir contra lo que piense el dueño y no se moleste, y así me siga pagando el dueño”, dijo.

Ante lo dicho por la figura de Movistar TV, el exseleccionado fue enfático al señalar que puede expresar sus opiniones sin que ello afecte su labor profesional. Además, expresó su respeto por Cristal y afirmó que busca llevar al club a superar sus logros recientes, tomando como referencia sus etapas más exitosas de su carrera. “Ah sí, muchos pueden tener esa interpretación pero ya se acabó. Yo he crecido superando adversidades y a estas alturas de mi vida no alcancé sueños, superé sueños. Y como he superado sueños de manera correcta, no siendo hipócrita ni falso de mie... porque soy correcto, o sea tengo la responsabilidad moral de ayudar a esta generación a que supere la historia. ¿Acaso de los 34 años que yo estuve fuera de Cristal mostré resentimiento? ¿De qué car... me están hablando? Yo estoy ahí porque amo a Cristal”, sostuvo Uribe.