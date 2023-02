Qué se sabe del posible pase de Andrés Hurtado, Chibolín a ATV

Uno de los personajes más populares de la televisión peruana es sin duda, Andrés Hurtado, que en los últimos tiempos es estrella de Panamericana TV; sin embargo, después de una reciente publicación en redes sociales, esto podría variar muy pronto.

Asimismo, el conocido ‘Chibolín’ es el nuevo jale de ATV, pues él mismo se encargó de confirmar por medio de una fotografía en su cuenta oficial de Instagram, en la que sale posando en las instalaciones de dicho canal. También, aseguró que está preparado y listo para conquistar.

ANDRÉS HURTADO: EL NUEVO JALE DE ATV

El pasado miércoles, Andrés Hurtado, conductor del programa “Porque hoy es sábado con Andrés”, asombró a todos sus fanáticos al posar con un elegante traje y muy sonriente con un gran banner del Grupo ATV. Esta fotografía llevó la descripción: “Preparado para conquistar @atv.pe”.

Minutos después, el popular ‘Chibolín’ anunció las razones por el cual estuvo en las instalaciones de ATV y es que, Andrés Hurtado participó de una de las secuencias del programa cómico ‘JB en ATV’ donde compartió divertidos momentos con Jorge Benavides e integrantes.

¿ANDRÉS HURTADO SE VA DE PANAMERICANA TV?

Hasta el momento, el cómico no se ha pronunciado sobre su posible salida de Panamericana TV, por lo que se desconoce si había cortado vínculos con el canal 5. No obstante, en varias oportunidades ha mostrado su malestar debido a los fallos técnicos en la emisión de su programa. “Para qué volví, tenía que irme a otro canal”, comentó semanas atrás.

ANDRÉS HURTADO Y LA PELEA QUE TUVO CON EL JEFE DE ESTUDIO DE PANAMERICANA TV

Hace unos días atrás, Andrés Hurtado hizo pasar a sus televidentes y su público que estaban en el set un momento desagradable después de que expusiera los errores que cometió su jefe de estudio en Panamericana TV. En las cámaras de televisión se puede ver al conductor demasiado molesto por las distintas fallas y pide soluciones inmediatas.

“Les pedí que, por favor, ensayen y que tuviera el sonido, pero el sonido no me ayuda ¿Cómo hago? Yo estoy en un programa en vivo, cómo soluciono. No vino el señor Gamarra a escuchar su sonido, él debería de estar acá. Claro, él como jefe del estudio de televisión debería de venir acá y ver cuál es el problema del sonido. Yo soy un conductor y creo que el público merece un respeto y yo también”, sostuvo.