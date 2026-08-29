El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Educación: sin atajos pero con esperanza

“No hay atajos para solucionar el problema de la educación en un país, sino una necesidad de trabajo comprometido con visión de largo plazo”.

    Augusto Townsend Klinge
    Por

    Fundador de Comité y cofundador de Recambio

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Estuve estos últimos días en Sao Paulo con ocasión del lanzamiento de la Comunidad de Periodismo Educativo de América Latina, conversando con filántropos y organizaciones promotoras de la educación que están haciendo cosas extraordinarias en Brasil y otros países de la región, sobre todo en materia de alfabetización y comprensión lectora.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.