Por Redacción EC

La Liga 2, la cual constituye la segunda categoría del fútbol profesional peruano, representa una de las principales vías de muchos jugadores para ascender a la ansiada Liga 1. Además, la competencia contribuye al desarrollo de nuevos talentos y al fortalecimiento del fútbol entre clubes de distintas regiones del país. En ese sentido, un nombre ha captado la atención de los medios deportivos y los seguidores debido a su paso por importantes clubes sudamericanos, entre ellos River Plate, donde estuvo bajo las órdenes de Marcelo Gallardo. A pesar de ser considerado en su momento como el “Pogba de River”, actualmente milita en la segunda división nacional, donde ha sido reconocido como uno de los mejores jugadores de la categoría. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.