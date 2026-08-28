La Liga 2, la cual constituye la segunda categoría del fútbol profesional peruano, representa una de las principales vías de muchos jugadores para ascender a la ansiada Liga 1. Además, la competencia contribuye al desarrollo de nuevos talentos y al fortalecimiento del fútbol entre clubes de distintas regiones del país. En ese sentido, un nombre ha captado la atención de los medios deportivos y los seguidores debido a su paso por importantes clubes sudamericanos, entre ellos River Plate, donde estuvo bajo las órdenes de Marcelo Gallardo. A pesar de ser considerado en su momento como el “Pogba de River”, actualmente milita en la segunda división nacional, donde ha sido reconocido como uno de los mejores jugadores de la categoría. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUIÉN ES EL JUGADOR QUE JUGÓ EN RIVER PLATE Y ACTUALMENTE MILITA EN LA SEGUNDA DIVISIÓN PERUANA?

Se trata de Abel Casquete, futbolista nacido en Guayaquil, Ecuador, quien desde muy joven llamó la atención de distintos clubes gracias a su estilo vistoso y su calidad con el balón. Si bien reveló que Barcelona le ofreció un contrato que podía impulsar su futuro profesional, el ecuatoriano decidió fichar por River Plate, donde debutó ante Atlético Rafaela el 18 de julio de 2015, con apenas 17 años. En aquel partido, el centrocampista mostró un buen rendimiento e incluso tuvo una asistencia para uno de los goles; sin embargo, reconoció posteriormente que algunas decisiones personales terminaron perjudicando su carrera y que solo volvió a vestir la camiseta de los ‘Millonarios’ en una ocasión más.

Lejos de que ponga fin al fútbol por no poder consolidarse internacionalmente, Casquete fue cedido a préstamo a Barcelona de Guayaquil, Universidad Católica y Deportivo Morón. Tras quedar libre en 2019, continuó su carrera en Zulia, Orense y Guayaquil City. Aunque, con 25 años, ya había pasado por ocho clubes, el futbolista zurdo encontró una gran oportunidad en la segunda división peruana para impulsar su carrera una vez más. Y es que, en 2025, el ecuatoriano fichó por Cajamarca FC y logró el ascenso y el título, lo que le llevó a ser reconocido como mejor jugador de la Liga 2 y de la final. Finalmente, con 29 años, decidió continuar en la serie B y actualmente defiende los colores de Alianza Universidad, conforme comparte TyC Sports.

CARRITO MÉDICO ATROPELLA DE MANERA ACCIDENTAL A UN JUGADOR ECUATORIANO

Este es el caso de la segunda división del fútbol ecuatoriano, que generó más de una polémica tras la victoria de la Liga de Portoviejo por 1-0 en condición de visitante ante El Nacional hace unos meses. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los hinchas y los medios deportivos fue el insólito accidente que sufrió un jugador local. De acuerdo con las imágenes, transcurría el minuto 71 del partido cuando uno de los futbolistas de “La Capira” solicitó asistencia médica debido a una aparente lesión.

Mientras el pequeño automóvil de asistencia médica se disponía a retirar del campo, este terminó impactando sorpresivamente al mediocampista manabita, lo que dejó a dos futbolistas tendidos quejándose del dolor. A pesar de que medios locales señalaron que el incidente no pasó a mayores, los compañeros de Caicedo no dudaron en reclamar al conductor por su imprudencia. Por su parte, los periodistas deportivos calificaron este sorpresivo hecho como un “blooper”. “La camilla contra Caicedo. Increíble. Esto es un blooper (...) Acá, se le van encima al conductor. Cuidado que Caicedo puede quedar hasta lesionado. Eso pega. Terminó afectado. Tremenda esta situación. Esto va a dar la vuelta al mundo”, expresaron.