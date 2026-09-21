Cada 21 de septiembre, las flores amarillas vuelven a convertirse en protagonistas de una tradición que se ha extendido entre jóvenes y adultos. Ramos de este color aparecen como regalos entre parejas, amigos y familiares, mientras las redes sociales se llenan de mensajes relacionados con una fecha que, con el paso de los años, adquirió un significado especial. Detrás de esta costumbre también existe una canción que ocupa un lugar importante en el imaginario de quienes participan de la tradición. Se trata de “Flores amarillas”, un tema que muchos recuerdan por su relación con una conocida producción televisiva y que, cada año, vuelve a ganar protagonismo cuando se acerca el inicio de la primavera.

Una canción que quedó en la memoria

“Flores amarillas” se convirtió en una de esas canciones capaces de permanecer en la memoria colectiva incluso después de varios años. Su vínculo con una historia juvenil y la particular presencia de las flores dentro de su temática hicieron que el tema adquiriera una nueva dimensión con el auge de las redes sociales.

La canción comenzó a ser asociada de manera cada vez más frecuente con el gesto de obsequiar flores amarillas. Así, una melodía que ya era reconocida por distintas generaciones encontró una nueva forma de mantenerse vigente, especialmente entre quienes adoptaron la tradición del 21 de septiembre.

¿Por qué se regalan flores amarillas?

El origen de esta costumbre está relacionado con el significado que se atribuye a las flores amarillas y con la influencia de la cultura popular. Este color suele vincularse con sentimientos como la alegría, la esperanza, el cariño y los nuevos comienzos, conceptos que encajan con la llegada de la primavera en distintos países del hemisferio sur.

A partir de esa combinación entre simbolismo y entretenimiento, regalar flores amarillas pasó de ser un detalle ocasional a convertirse en una tradición que se repite cada año. La fecha también encontró un espacio importante en plataformas como TikTok, Instagram y Facebook, donde los usuarios comparten fotografías, videos y dedicatorias.

El 21 de septiembre y las redes sociales

La popularidad de la fecha creció especialmente gracias a las publicaciones que comenzaron a circular en internet. Cada septiembre, los usuarios recuerdan la costumbre, muestran los ramos que recibieron o preparan flores para sorprender a una persona especial.

La tradición no está limitada únicamente a las parejas. Aunque suele relacionarse con el amor y el romance, las flores amarillas también pueden entregarse como una muestra de afecto entre amigos, familiares o personas cercanas. De esta manera, el significado del gesto depende de la relación entre quien entrega el ramo y quien lo recibe.

Una tradición que sigue vigente

Con el paso de los años, “Flores amarillas” continúa apareciendo en las conversaciones y publicaciones que acompañan esta fecha. La canción y el gesto de regalar flores terminaron formando una asociación reconocible para millones de personas que esperan cada 21 de septiembre para mantener viva la costumbre.

Más allá de la canción, el significado de esta tradición está en el mensaje que cada persona decide transmitir mediante el regalo. Un ramo puede representar cariño, ilusión, amistad o simplemente el deseo de compartir un momento especial con alguien.

Si quieres conocer la letra de la famosa canción que acompaña esta tradición y que vuelve a escucharse con mayor frecuencia cada 21 de septiembre, aquí puedes encontrarla completa:

Él la estaba esperando con una flor amarilla

Ella lo estaba soñando con la luz en su pupila

Y el amarillo del sol, iluminaba la esquina

Lo sentía tan cercano, lo sentía desde niña

Ella sabía que él sabía

Que algún día pasaría

Que vendría a buscarla

Con sus flores amarillas

No te apures, no detengas

El instante del encuentro

Está dicho que es un hecho

No la pierdas, no hay derecho

No te olvides que la vida

Casi nunca está dormida

En ese bar tan desierto nos esperaba el encuentro

Ella llegó en limusina amarilla por supuesto

Él se acercó de repente la miro tan de frente

Toda una vida soñada y no pudo decir nada

Ella sabía que él sabía

Que algún día pasaría

Que vendría a buscarla

Con sus flores amarillas

No te apures, no detengas

El instante del encuentro

Está dicho que es un hecho

No la pierdas, no hay derecho

No te olvides que la vida

Casi nunca está dormida

Ella sabía que él sabía

Que algún día pasaría

Que vendría a buscarla

Con sus flores amarillas

No te apures, no detengas

El instante del encuentro

Está dicho que es un hecho

No la pierdas, no hay derecho

No te olvides que la vida

Casi nunca está dormida

Ella sabía que él sabía

Él sabía, ella sabía

Que él sabía, ella sabía

Y se olvidaron de sus flores amarillas

Compositores: Maria Cristina De Giacomi / Nilson Carlos Zulisber