Este 1 de noviembre, el Perú y otros países del mundo celebran una de las fechas más emotivas que busca rendir homenaje a las personas queridas que han fallecido: el Día de Todos los Santos. Por lo general, esta fecha es considerada como feriado, por lo que es usual ver a familias, quienes aún conservan las costumbres y tradiciones, acudir a los camposantos a honrar a sus difuntos a través de flores o diferentes ofrendas. Es así que, en nuestro país, esta fecha tiene un gran significado, ya que muchas personas se organizan para visitar a sus seres queridos en los distintos cementerios de Lima, donde realizan pequeñas misas y decoran sus nichos con respeto y devoción. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿A QUÉ HORA ABREN LOS CEMENTERIOS DE LIMA?

En el Perú, este sábado 1 de noviembre se conmemora una de las festividades religiosas más importantes del año: el Día de Todos los Santos. Durante este feriado se rinde homenaje a todos los santos y mártires que consagraron su vida a la fe cristiana, incluso a aquellos que no han sido canonizados de manera oficial. En el Perú, los católicos acostumbran acudir a los cementerios a fin de rendir homenaje a sus seres queridos fallecidos, llevando flores, alimentos, bandas musicales y diversas ofrendas en recuerdo de quienes tuvieron un papel significativo en sus vidas. Por ello, a través de Infobae se conocieron los horarios en que los principales camposantos de la capital abrirán sus puertas al público:

Cementerio El Ángel (El Agustino): El camposanto comenzará a recibir al público desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

El camposanto comenzará a recibir al público desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Cementerio Presbítero Matías Maestro (Cercado de Lima): Este añejo lugar abrirá sus puertas a partir de las 9:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Este añejo lugar abrirá sus puertas a partir de las 9:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. Parque Cementerio Jardines de la Paz (La Molina): Este recinto atenderá al público en general desde las 7:30 a. m. hasta las 4:30 p. m.

Este recinto atenderá al público en general desde las 7:30 a. m. hasta las 4:30 p. m. Camposanto Parque del Recuerdo (Lurín): Este cementerio atiende de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., y los sábados, domingos y feriados de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Este cementerio atiende de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., y los sábados, domingos y feriados de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Camposanto Parque del Recuerdo (Ancón): Este lugar tiene un horario de atención que inicia de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. y los fines de semana y feriados de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

¿POR QUÉ SE CELEBRA EL DÍA DE TODOS LOS SANTOS?

La celebración del Día de Todos los Santos en el Perú es un legado de la Iglesia Católica. Sus orígenes se remontan al siglo VIII, entre los años 731 y 741, cuando el Papa Gregorio III, durante su pontificado, decidió dedicar un espacio sagrado en la Basílica de San Pedro para honrar a todos los santos. Esta iniciativa marcó un hito en la historia de la Iglesia y estableció las bases para una celebración que se estableció por completo en el año 835 gracias al papa Gregorio IV. La festividad se adoptó en el Perú y otros países de la región debido a la tradición católica.

La elección del 1 de noviembre para celebrar el Día de Todos los Santos fue una maniobra estratégica de la Iglesia Católica para hacer frente a las festividades paganas del Samhain o Año Nuevo Celta, que actualmente es conocido como Halloween o Noche de Brujas. Al establecer esta fecha, se buscaba reemplazar las prácticas paganas por rituales cristianos, consolidando así su influencia cultural y religiosa.