Este 1 de noviembre, muchos peruanos esperan con ansias uno de los feriados más emotivos: el Día de Todos los Santos. Esta arraigada celebración, que fusiona tradiciones católicas con costumbres andinas, suele reunir a las familias para honrar a sus seres queridos fallecidos a través de la oración, ofrendas, comidas típicas y más. Por su parte, otro grupo aprovecha el día de descanso para escapar de la rutina, dirigiéndose a centros de entretenimiento u organizando diversas actividades. Sin embargo, una parte de la población, como quienes laboran en los sectores de gastronomía, hotelería, salud, entre otros, deberá asistir a sus centros de trabajo, lo que les permitirá recibir un triple pago: su remuneración ordinaria, el salario por la jornada y una sobretasa del 100 % adicional. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNTO DEBEN PAGARTE SI TRABAJAS ESTE FERIADO DEL 1 DE NOVIEMBRE?

Según el artículo 4 del Decreto Legislativo nº 713, los trabajadores tienen derecho a obtener por el feriado nacional la remuneración ordinaria correspondiente a un día de trabajo, es decir, que te pagarán sin tener que ir a trabajar. Por su parte, las personas que les corresponda laborar en este día inhábil (remoto o presencial) tendrán el beneficio de la remuneración triple, como un sueldo habitual por el día feriado, el pago por la jornada laborada y una bonificación extra por trabajar en día festivo.

Es importante mencionar que si un feriado cae el mismo día del descanso semanal, ambos se superponen. Conforme señala el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), solo sería un día de descanso y el colaborador no obtendría ningún pago adicional, a menos que sea el Día del Trabajo, pues en caso coincida con el día en que un empleado descansa, sí tendría derecho a recibir una remuneración de dos pagos diarios: por el feriado y el día de descanso semanal.

Por último, este beneficio está amparado por la normativa laboral vigente, y su incumplimiento por parte del empleador constituye una infracción muy grave. Es decir, si un trabajador no recibe el pago correspondiente, puede presentar una denuncia ante Sunafil. Las sanciones para las empresas pueden superar los 240 mil soles, dependiendo de su tamaño y del número de trabajadores afectados.

¿CUÁNTOS FERIADOS RESTAN EN EL CALENDARIO PERUANO?

Según el calendario oficial peruano, este sábado 1 de noviembre se conmemora una de las festividades religiosas más importantes: el Día de Todos los Santos. Durante este feriado se rinde homenaje a todos los santos y mártires que consagraron su vida a la fe cristiana, incluso a aquellos que no han sido canonizados de manera oficial. En el Perú, los católicos acostumbran acudir a los cementerios a fin de rendir homenaje a sus seres queridos fallecidos, llevando flores, alimentos, música y diversas ofrendas en recuerdo de quienes tuvieron un papel significativo en sus vidas. De esta manera, los peruanos tendrán que esperar hasta diciembre para seguir disfrutando de los últimos feriados del año:

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Jueves 25 de diciembre: Navidad

Viernes 26 de diciembre: Día no laborable para el sector público

