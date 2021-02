Ya transcurrió un año y cinco meses desde que ‘ Joker ’ se estrenara en las salas de cine a nivel mundial y, pese a ello, todavía sigue provocando comentarios de todo tipo. El film dirigido por Todd Phillips, y protagonizado por Joaquin Phoenix, no dejó indiferente a nadie. En cuanto a taquilla también fue un rotundo éxito, al haberse convertido en la primera película de clasificación R en superar los 1000 millones en taquilla.

Y, esta vez, fue el mismísimo Quentin Tarantino , reconocido director estadounidense, quien se animó a opinar sobre una escena en particular de la oscura cinta. Como se sabe, el cerebro de ‘Pulp Fiction’ nunca ha tenido reparos en expresar su forma de ver las cosas, aunque a veces no sea bien recibida por el público en general.

El también productor se refirió al momento en el que Arthur Fleck (Phoenix) ya se había entregado a la locura y, de pronto, hace su aparición en el programa de entrevistas de Murray Franklin (Robert De Niro). “La subversión a un nivel masivo, lo que es profundo es esto: no es solo suspense, no es solo fascinante y emocionante, el director subvierte a la audiencia porque el Joker es un jodido loco. El personaje del presentador de Robert De Niro no es un villano de película”, señaló el guionista para ‘Empire’.

Asimismo, Tarantino agregó: “Parece un idiota, pero no es más idiota que David Letterman. Es sólo un comediante imbécil, un tipo de programas de entrevistas. No es un villano de películas. No merece morir. Sin embargo mientras el público mira al Joker, quieren que mate a Robert De Niro; quieren que se lleve esa pistola, y clavársela en el ojo y volarle la maldita cabeza. ¿Y si el Joker no lo matara? Estarías enfadado”.

Sobre el final de la entrevista, Tarantino dejó un particular mensaje sobre la polémica película de uno de los villanos más famosos de la historia de los cómics. “¡Eso es subversión a un nivel masivo! Hicieron que la audiencia pensara como un maldito lunático y querer que Arthur mate a Murray. ¡Y mentirán al respecto! Dirán, ‘no, no quería que sucediera!’, y son unos malditos mentirosos. Lo querían”.

¿Qué dijo la crítica en su momento sobre ‘Joker?

‘Joker’ ha recibido críticas generalmente favorables por parte de los especialistas, muchas aclamando la actuación de Joaquin Phoenix como el Joker e, incluso, han elevado el filme al rango de “obra maestra del cine”. En el agregador de revisiones Rotten Tomatoes, conocida página dedicada a emitir críticas cinematográficas, la película posee un 69 % de aprobación con base en 512 reseñas, lo que le asigna un puntaje promedio de 7,3/10.’

¿Habrá una secuela de ‘Joker’?

‘Joker’ estaba destinada a ser una película independiente sin secuelas. Sin embargo, Phillips dijo en agosto de 2019 que estaría interesado en hacer una secuela, dependiendo de la actuación de la película y si Phoenix está interesado. Pero, tiempo después, aclaró que “la película no está configurada para una secuela”.

