¿A quién le dedicó Milena Warthon su éxito ‘Wamisitay’?

En el último día del festival de Viña del Mar 2023, la cantante Milena Warthon interpretó nuevamente su éxito ‘Warmisitay’. En esta presentación musical, estuvo acompañada de su elenco de bailarinas, quienes llevaban polleras fucsias que combinaban con su vestimenta.

Este pegajoso tema es uno de los más especiales e importantes para la cantante andina y no solo por ser con el que llegó y participó en la Quinta Vergara, sino que la letra está escrita para su abuela, Doña Teresita.

MILENA WARTHON: EL MENSAJE QUE ENVIÓ A SU ABUELA, DOÑA TERESITA

A través de sus redes sociales, la intérprete le mandó un impresionable mensaje a una de las personas más importantes en su vida. “Desde Apurímac hasta Chile”, escribió. Narrando un poco de la historia de su abuela, la cantante contó que ella “es maestra y madre de 6 hijos. Amante de las plantas y la mujer más dulce que conozco”.

Y es que Warthon le dedicó a Doña Teresita y dio un mensaje antes de su presentación en el festival de Viña del Mar 2023, “créanme que me siento ya una ganadora por toda esta experiencia y por haber alzado la voz” porque “soy una soñadora, una niña aún muchas veces, pero también una mujer que lucha por sus sueños y pisa fuerte”.

¿QUÉ DIJO MILENA WARTHON TRAS GANAR LA GAVIOTA DE PLATA EN VIÑA DEL MAR 2023?

Tras ganar la Gaviota de Plata en la competencia folclórica de Viña del Mar 2023, Milena Warthon agradeció mediante sus redes sociales el apoyo que obtuvo durante los intensos días que se encontró frente al monstruo de la Quinta Vergara.

“Ser artista en el Perú no es nada fácil. No saben cuántas veces he tenido que caer y reconstruirme, cuántos no he tenido que aceptar para llegar hasta aquí”, manifestó tras dedicar el premio al Perú y a las personas que confiaron en su talento.

“Está gaviota es de todos ustedes, los que han tenido que lucharla conmigo, todos los que alguna vez me mandaron un mensaje de aliento, los que disfrutan de mi música, de todas las niñas que me dieron sus cartas y pulseras, de mi familia, de mis mejores amigos, de mi equipo. Esta gaviota es de un país que aún no ve claramente que su mayor riqueza está en su diversidad, y de una cordillera que nos une cuando es necesario, a pesar de las fronteras”, dijo.

Además, indicó que la Gaviota de plata es para “esa Milena de 8 años” y las niñas que todos los días se levantan con la esperanza de alcanzar sus sueños.

“Que esta gaviota sea el símbolo de reflexión de cuánto nos falta avanzar como sociedad. Yo no vivo con los ojos cubiertos, día a día lucho con comentarios racistas, misóginos y más. Día a día lucho con gente que no entiende que nosotras no debemos rendirle cuentas a nadie, ni encajar en ningún ideal”, expresó.

¿QUIÉN ES MILENA WARTHON?

De padre apurimeño y madre ancashina, Milena Warthon actualmente tiene 22 años y es una joven que nació en Lima tras la migración de sus progenitores a la capital para estudiar.

Asimismo, su apellido Wharton, que durante los últimos tiempos ha recibido comentarios negativos en las redes sociales, pues proviene de sus tatarabuelos que eran de Inglaterra, pero ella en muchas ocasiones ha dicho “que es más peruana que la papa”.