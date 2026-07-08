La Feria Internacional del Libro de Lima volverá a abrir sus puertas este 2026 con una edición que promete convertirse en una de las más concurridas de los últimos años gracias a novedades pensadas para mejorar la experiencia de los asistentes. Además de estrenar una nueva sede con espacios más amplios, la organización confirmó beneficios que permitirán a determinados visitantes ingresar sin pagar, así como una jornada especial con acceso gratuito para el público en un horario establecido. También habrá promociones en la venta de entradas, cientos de actividades culturales y la presencia de invitados nacionales e internacionales. Descubre quiénes podrán entrar gratis, qué requisitos deberán cumplir para acceder a este beneficio y cuáles son las principales novedades que ofrecerá la feria este año.

¿QUIÉNES PODRÁN ENTRAR GRATIS A LA FIL LIMA 2026?

La Cámara Peruana del Libro informó que habrá diferentes modalidades de ingreso gratuito para esta edición de la feria. Los beneficiarios son:

Niños menores de 6 años.

Personas mayores de 65 años.

Personas registradas en Conadis.

Todos los visitantes que ingresen el 22 de julio, entre las 11:00 a. m. y las 3:00 p. m., siempre que exista disponibilidad de aforo y cuenten con una entrada descargada previamente mediante Teleticket o canjeada en la boletería.

Vecinos del distrito de Santiago de Surco, quienes podrán acceder sin pagar de lunes a jueves gracias a un convenio suscrito entre la Cámara Peruana del Libro y la municipalidad distrital.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE REALIZARÁ LA FERIA DEL LIBRO?

La trigésima edición de la FIL Lima abrirá sus puertas desde el 22 de julio hasta el 6 de agosto de 2026. En esta oportunidad dejará atrás su tradicional espacio en el Parque Próceres de la Independencia para instalarse en el Centro de Exposiciones Jockey, en Santiago de Surco.

El cambio de sede busca responder al crecimiento que ha tenido la feria durante los últimos años, ofreciendo ambientes más espaciosos, mejor circulación para los asistentes y condiciones más cómodas para editoriales, expositores y visitantes.

¿CUÁLES SERÁN LOS HORARIOS Y QUÉ ACTIVIDADES OFRECERÁ LA FIL LIMA 2026?

Durante todos los días del evento, el público podrá ingresar desde las 11:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche.

Además de recorrer los stands de editoriales y librerías, los asistentes encontrarán una agenda con más de 600 actividades culturales, entre presentaciones de libros, talleres, conversatorios, encuentros con autores y propuestas dirigidas a niños, jóvenes y adultos.

Asimismo, Ecuador participará como país invitado de honor y se espera recibir a más de 400 mil visitantes, según informa RPP.

Foto referencial.

¿CUÁNTO COSTARÁN LAS ENTRADAS Y DÓNDE SE PODRÁN COMPRAR?

Las entradas tendrán distintos precios según el día y el tipo de visitante. El ingreso general costará S/7.50 de lunes a jueves y S/10.00 los viernes, sábados, domingos y feriados.

Los docentes y estudiantes pagarán S/5.00, mientras que las personas inscritas en Conadis abonarán S/ 6.00 de lunes a jueves y S/ 8.00 los viernes, sábados, domingos y feriados.

También estará disponible el Pase Fan FIL por S/80.00 y la promoción 3x2, válida los días 22 de julio, 3 de agosto y 4 de agosto, o hasta agotar el stock disponible.

Los boletos podrán adquirirse mediante Teleticket y en los módulos de venta habilitados alrededor del recinto ferial.

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