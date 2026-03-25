Autor peruano Wilmer Hernán Márquez Cohaila presentará libro infantil en feria internacional de Colombia

El escritor peruano Wilmer Hernán Márquez Cohaila será uno de los expositores invitados en la Feria Virtual del Libro Colombia, un espacio que reúne a autores de distintos países para difundir sus obras y acercarlas al público a través de plataformas digitales.

En esta edición, Márquez Cohaila presentará su obra literaria Las aventuras de Súper Mat y su amigo Inti, un texto dirigido principalmente al público infantil y juvenil que combina aventura, valores y elementos culturales propios del Perú.

La participación del autor peruano representa una oportunidad importante para visibilizar la producción literaria nacional en escenarios internacionales, especialmente en un contexto donde las ferias virtuales han cobrado mayor relevancia en la difusión de contenidos culturales.

Además, se confirmó que el escritor viajará a Colombia para ser parte de este certamen, reforzando su presencia en el evento y consolidando su proyección internacional dentro del ámbito literario.

El evento se desarrollará el martes 21 de abril a las 17:30 horas, tanto para el público colombiano como peruano, y será transmitido a través de Facebook Live, permitiendo la conexión de espectadores de diferentes partes del mundo.

Durante la presentación, el autor compartirá detalles sobre el proceso creativo de su obra, así como los mensajes que busca transmitir a los lectores a través de sus personajes, quienes viven diversas aventuras en escenarios inspirados en Lima, conocida como la Ciudad de los Reyes.

Asimismo, se espera que el espacio permita la interacción con el público, quienes podrán realizar preguntas y conocer más de cerca el trabajo literario de Márquez Cohaila, fortaleciendo así el vínculo entre escritor y lector.

De esta manera, la presencia de Wilmer Hernán Márquez Cohaila en la feria no solo impulsa su trayectoria como escritor, sino que también contribuye a posicionar la literatura peruana en espacios internacionales de gran alcance.