El caso de Lizzie Borden fue uno de los casos que más conmocionó al mundo debido a que asesinó brutalmente con una hacha a sus padres Andrew y Abby Borden en Fall River, Massachusetts, Estados Unidos, en 1892. En tanto, su historia ha sido llevada a la pantalla en diversas producciones, como “The Lizzie Borden Chronicles” (Lifetime), protagonizada por Christina Ricci, y la película “Lizzie” (2018), con las actuaciones de Chloë Sevigny y Kristen Stewart. Sin embargo, recientemente Netflix ha anunciado la cuarta temporada de “Monstruos”, dirigida por Ryan Murphy, que tendrá a una joven actriz interpretando a Lizzie, la ‘asesina del hacha’. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUIÉN ES LA ACTRIZ QUE INTERPRETARÁ A LIZZIE BORDEN EN “MONSTRUOS” DE NETFLIX?

Esta nueva producción explorará la vida de Lizzie Borden, quien tenía 32 años, una de las figuras más controvertidas de la historia de Estados Unidos, acusada de asesinar brutalmente a su padre y a su madrastra con un hacha en 1892, en la ciudad de Fall River, Massachusetts. Así, Netflix lanzará la cuarta temporada de “Monster: The Lizzie Borden Story”, cuyo rodaje inició en Los Ángeles. Por su parte anunciaron a través de sus redes sociales una fotografía de los principales personajes para esta nueva entrega: Ella Beatty y Charlie Hunnam.

En cuanto a Beatty, es hija de los reconocidos actores Warren Beatty y Annette Bening, y fue seleccionada tras un exhaustivo proceso de casting internacional. La joven actriz de 25 años, conocida por su participación en “Feud: Capote vs. The Swans (FX)”, asumirá el papel protagónico de la ‘asesina del hacha’. Por consiguiente, la joven intérprete hace historia al convertirse en la primera mujer en encabezar el elenco de una temporada de la antología “Monstruo”. Cabe recordar que, Netflix confirmó que el estreno de la serie está programado entre septiembre y octubre de 2026, al igual que las temporadas previas.

¿DE QUÉ TRATA LA SERIE DE NETFLIX “MONSTRUOS”?

Como indica su título, “Monstruo: La historia de Lizzie Borden” abordará los célebres asesinatos ocurridos en 1892 en Fall River, Massachusetts, donde Lizzie Borden fue acusada de matar con un hacha a su padre, Andrew Borden, y a su madrastra, Abby Borden. Pese a enfrentar un mediático juicio, la joven fue absuelta, convirtiéndose su caso en uno de los episodios criminales más intrigantes y debatidos de la historia estadounidense. Esta cuarta temporada marca un cambio dentro de la antología, al enfocarse por primera vez en una persona señalada de asesinato pero no declarada culpable, diferenciándose de las entregas previas centradas en criminales condenados.