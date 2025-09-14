La comediante peruana Dayanita vuelve a la pantalla chica y lo hace en uno de los programas más comentados de la televisión nacional. Tras una pausa en su carrera y después de varias controversias mediáticas, la artista aceptó sentarse nuevamente en el recordado sillón rojo de “El valor de la verdad”, donde revelará episodios personales de su vida, sus luchas y momentos difíciles.

El episodio se transmitirá este domingo 14 de septiembre a través de Panamericana Televisión y promete dejar más de una confesión. La actriz cómica abordará su complicada historia sentimental, así como su experiencia de vida marcada por la ausencia paterna y los retos que ha tenido que enfrentar desde que inició en el mundo del humor. A continuación, te contamos todo sobre Dayanita.

¿CÓMO INICIÓ DAYANITA SU CARRERA EN EL HUMOR?

Dayanita nació en Pucallpa, Ucayali, el 31 de enero de 1998. Con apenas 27 años, ha logrado consolidarse como una de las figuras más reconocidas del humor televisivo en Perú. Su llegada a Lima se dio en la adolescencia, motivada por la búsqueda de oportunidades laborales. Fue en ese contexto que comenzó a trabajar como cómica ambulante, actividad que le permitió ganar experiencia y contacto con el público.

Durante esos primeros años conoció al humorista Danny Rosales, quien se convirtió en un puente importante en su carrera al presentarla con Jorge Benavides. Gracias a esta recomendación, en 2018 ingresó al programa “El wasap de JB”, lo que marcó su debut en la televisión nacional. Desde entonces, su talento y carisma le abrieron las puertas a diversos proyectos, entre ellos “JB en ATV”, donde se mantuvo hasta 2023, con un breve regreso en 2024. Asimismo, participó en otros espacios de entretenimiento como “El reventonazo de la Chola”, “Noche de patas” y la obra teatral “Habla causa”.

¿QUÉ POLÉMICAS Y RECONOCIMIENTOS ACOMPAÑARON SU TRAYECTORIA?

El camino de Dayanita en la televisión y el espectáculo no ha estado libre de controversias. En 2022 protagonizó la película para adultos “El bar de Dayanita”, decisión que generó diversas reacciones entre seguidores y críticos. No obstante, lo que intensificó las opiniones negativas fue la difusión de un reportaje en el programa de Magaly Medina, donde se le acusaba de ofrecer encuentros privados a cambio de dinero.

Pese a los cuestionamientos mediáticos, la actriz cómica también ha recibido reconocimientos significativos. El Congreso de la República la distinguió por su aporte al arte y la cultura, resaltando especialmente su impacto dentro de la comunidad LGTBQ+. Este hecho, sin embargo, también generó debates y opiniones divididas en la esfera pública. Con todo, Dayanita ha manifestado en varias ocasiones que, aunque se arrepiente de algunas decisiones, su objetivo sigue siendo salir adelante y continuar construyendo su carrera.

¿QUÉ SE SABE DE SU VIDA SENTIMENTAL?

A lo largo de los últimos años, la vida personal de Dayanita ha sido objeto de interés mediático. En 2019 se la vinculó con un joven llamado Max, con quien viajó a Huancayo para recibir el Año Nuevo. Posteriormente, también fue relacionada con Brayan Taipe.

En 2023 inició un romance con el cómico ambulante Junior Flores, conocido como Topito, aunque el vínculo terminó en medio de acusaciones de infidelidad. Más adelante, en 2024, comenzó una relación con Miguel Rubio, que estuvo marcada por constantes altibajos hasta su ruptura definitiva en agosto de 2025. Tras esa separación, la actriz fue captada en un bar acompañada de otro hombre, pero aclaró que solo se trataba de una amistad.