Quién es y a qué se dedica el hermano de Tony Succar

El último fin de semana, la cantante peruana-japonesa Mimy Succar y sus hijos Tony y Kenyi Succar se presentaron en los estudios de “Sábado con Andrés” en Panamericana TV para poner a bailar a todos los presentes con sus más recientes temas musicales. Sin embargo, Andrés Hurtado no dejó pasar el momento para entrevistar al hermano de Tony y dar a conocer un poco más de su trabajo al público.

¿A QUÉ SE DEDICA KENYI SUCCAR?

Andrés Hurtado en su programa “Sábado con Andrés” presentó a la familia Succar para dar a conocer sus últimos temas musicales. Durante la entrevista, el conductor aprovechó la oportunidad para conversar con el hermano menor de Tony, Kenyi Succar, quien se presentó como DJ y Productor Musical.

Asimismo, Hurtado resaltó el gran parecido físico que existe entre ambos hermanos. “Somos muy parecidos, la gente se confunde cuando vengo a Perú y cree que soy Tony y les digo que soy Kenyi, el otro es mi hermano”, mencionó el musico entre risas.

¿QUIÉN ES ANTONIO, PAPÁ DE KENYI SUCCAR?

Antonio Succar es el esposo de Mimy Succar. Él es administrador de profesión, pero también es pianista y por ahora se desempeña como el manager de su hijo, Tony Succar. De esta manera, el productor peruano destaca la gran labor que ha hecho para sacarlos adelante.

¿QUIÉN ES MIMY SUCCAR, MAMÁ DE KENYI SUCCAR?

Mimy Succar, cuyo nombre real es Mimy Tayrako Sakaguchi, es una cantante. Ella es peruana de nacimiento pero con ascendencia japonesa y desde hace más de 30 años tomó la decisión de emigrar a los Estados Unidos junto a su esposo Antonio Succar, y sus dos hijos: Tony y Bryan con el objetivo de tener una buena calidad de vida para su familia.

Durante esa época, la artista se desenvolvía en muchos rubros, desde trabajadora de limpieza hasta cantante en eventos privados como bautizos, fiestas y demás eventos que pudiera conseguir.

“Desde que yo tenía dos años has dado todo por tu familia, has impiado baños, has hecho trabajos horroros. Lo he visto a mi papá humillado”; señaló Tony Succar en un momento durante La Voz Senior Perú sobre su madre Mimy Succar.

¿CUÁL ES LA TRAYECTORÍA DE MIMY SUCCAR?

Aunque al comienzo se ganaba la vida en Estados Unidos con otros trabajos, Mimy Succar poco a poco fue desarrollándose como artista, y su hijo Tony Succar desde los 3 años la acompañaba a cada una de sus presentaciones. Durante muchos años, la intérprete se logró hacer un nombre en la comunidad latina de ese país, y en Perú también logró presentarse. En 2020, ella realizó un espectáculo con Tony para festejar los 120 años de la imigracion Japonesa, organizado por la Asociación Peruana Japonesa.

“Mi mama siempre escuchaba y cantaba musica negra del Peru, la gente la veía como que al extraño porque la cara es super 100% Japonesa, pero siempre tuvo esa pasión por los ritmos sabrosos como el festejo, el lando, y la salsa”, dijo Tony Succar.

“Gracias a eso, me enamore yo del cajon, del timbal, y bueno, lo demas es historia. Mi mama tiene 100% sangre Japonesa por parte de mi abuela y abuelo, y se que mi concepto de disciplina tipo Samurai viene de mi lado Tayrako”, agregó.