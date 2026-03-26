La fase final de las Elecciones Generales 2026 arranca con los debates presidenciales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones, cuyas primeras sesiones se llevaron a cabo esta semana. En estos espacios, los candidatos a la Presidencia presentarán y discutirán sus propuestas ante la ciudadanía, que votará el domingo 12 de abril. El ciclo se divide en dos bloques que suman seis fechas; el segundo bloque se desarrollará los días 30 y 31 de marzo y el 1 de abril. Todas las jornadas se realizarán en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, con una duración aproximada de dos horas y media por sesión. A continuación, te presentamos los puntos más relevantes de este evento, muy esperado por millones de peruanos que siguen de cerca a los aspirantes a la Presidencia en la recta final de los comicios.
30 de marzo
- Carlos Jaico, candidato por Perú Moderno
- George Forsyth, candidato por Somos Perú
- Álvaro Paz de la Barra, candidato por Fe en el Perú
- Fiorella Molinelli, candidata por Fuerza y Libertad
- Alex Gonzales, candidato por Partido Demócrata Verde
- Carlos Espá, candidato por Partido Sí Creo
- Yonhy Lescano, candidato por Cooperación Popular
- Walter Chirinos, candidato por PRIN
- Ronald Atencio, candidato por Alianza Electoral Venceremos
- Fernando Olivera, candidato por Frente de la Esperanza 2021
- Carlos Álvarez, candidato por País para Todos
- Enrique Valderrama, candidato por Partido Aprista Peruano
31 de marzo
- Herbert Caller, candidato por Patriótico del Perú
- Mesías Guevara, candidato por Partido Morado
- Roberto Sánchez, candidato por Juntos por el Perú
- Paul Jaimes, candidato por Progresemos
- Keiko Fujimori, candidata por Fuerza Popular
- Rafael López Aliaga, candidato por Renovación Popular
- Marisol Pérez Tello, candidata por Primero la Gente
- Mario Vizcarra, candidato por Perú Primero
- Charlie Carrasco, candidato por Demócrata Unido Perú
- Vladimir Cerrón, candidato por Perú Libre
- Francisco Diez Canseco, candidato por Perú Acción
1 de abril
- Ricardo Belmont, candidato por Partido Cívico Obras
- Rafael Belaunde, candidato por Libertad Popular
- José Luna, candidato por Podemos Perú
- César Acuña, candidato por Alianza para el Progreso
- Wolfgang Grozo, candidato por Partido Político Integridad Democrática
- Rosario Fernández, candidata por Un Camino Diferente
- Jorge Nieto, candidato por Partido del Buen Gobierno
- Armando Massé, candidato por Partido Democrático Federal
- Alfonso López Chau, candidato por Ahora Nación
- Antonio Ortiz, candidato por Salvemos al Perú
- José Williams, candidato por Avanza País
Los comunicadores Fernando Carvallo y Claudia Chiroque asumirán la conducción de la primera fecha del intercambio entre aspirantes a la Presidencia, prevista para el 23, 24 y 25 de marzo. Su designación se concretó tras un acuerdo conjunto entre las agrupaciones políticas involucradas.
19:00 horas: México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras
20:00 horas: Perú, Colombia, Ecuador y Panamá
21:00 horas: Venezuela, Bolivia, Cuba, Canadá (zona este), Puerto Rico y República Dominicana
22:00 horas: Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay
01:00 horas del martes 24 de marzo: Reino Unido
02:00 horas del martes 24 de marzo: España, Alemania, Italia y Francia
- Lunes 30 de marzo: Primera fecha de la segunda fase (Candidatos del Bloque A).
- Martes 31 de marzo: Segunda fecha de la segunda fase (Candidatos del Bloque B).
- Miércoles 1 de abril: Cierre del ciclo oficial de debates (Candidatos del Bloque C).
- Educación, Innovación y Tecnología
- Empleo, Desarrollo y Emprendimiento