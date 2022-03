El galardonado rapero y compositor puertorriqueño, Residente, estrenó este jueves 17 de marzo, su primer sencillo oficial en más de un año y medio, “This is Not America”, que en compañía de las gemelas francocubanas, Ibeyi, aborda la historia de la colonización y la esclavitud.

“This is Not America” comparte el mensaje de que todas las culturas y países del continente americano son una e insta a “no separarse y crear una evolución para la unidad”, según el comunicado de la compañía Sony Music.

La nueva canción de Residente llamó la atención de todos los peruanos al mencionar: “2pac se llama Tupac por Tupac Amaru del Perú”, haciendo referencia a Tupac Shakur, fallecido rapero estadounidense cuyo nombre artístico es 2Pac, pues muchos olvidan que su madre, la líder pacifista Afeni Shakur, lo nombró así en honor al rebelde indígena peruano.

Incluso, en parte de su videoclip se puede observar a un indígena siendo cargado de brazos y piernas por cuatro policías durante una protesta. Esta es una recreación del intento de ejecución de Tupac Amaru II, quien fue capturado tras la derrota en la batalla de Checacupe, ocurrida el 6 de abril de 1781.

Tupac Amaru II ha inspirado el nombre de "2pac". (Foto: Captura)

Con este tema y su video, Residente transmite su opinión y dolor por lo que considera es la división continental social entre América del Norte y del Sur por parte de Estados Unidos. “This Is Not America” está relacionado con un proyecto de hace tres años de Residente con profesores de la Universidad de Yale y la Universidad de Nueva York.

El video, dirigido por el director francés Gregory Ohrel, mezcla de forma simbólica distintas culturas, retratando a niños indígenas sentados sobre objetos desechables del capitalismo global y colocando monumentos precolombinos en medio de panoramas del primer mundo.

VIDEO RECOMENDADO:

Perú vs. Paraguay: Precios y pasos para comprar entradas https://www.latina.pe/noticias