Se anunció nueva información respecto a la presentación del disco como solista del integrante RM, de la popular banda coreana de Kpop reconocida internacionalmente como BTS. En esta nota te presentaremos información relacionada a este importante tema para la ARMY, quienes son conocidos por ser el grupo de fanáticos más resistentes del mundo, que destacan siempre por apoyar a la banda en todo lo que hacen.

QUÉ SE SABE SOBRE EL NUEVO DISCO DE RM DE BTS COMO SOLISTA

Según información y fan page de clubs de fans, el nuevo lanzamiento de RM, integrante de la banda de Kpop BTS, lanzará su álbum como solista el 25 de noviembre. Esta noticia nace a partir de informes de una fuente de la agencia de RM, BIGHIT MUSIC, que compartió.

“RM lanzará un álbum en solitario y actualmente se encuentra en preparativos”.

Además de ello, también se confirmó que RM y el director de cine Jang Hang Joon, serán los MCs del próximo programa de variedades “The Dictionary Of Useless Human Knowledge”, un programa que explora la humanidad desde otras perspectivas.

QUIÉN ES RM

RM es un integrante de la banda surcoreana llamada BTS, nacido en Ilsan-gu, Corea del Sur, llamado Kim Nam-joon, conocido como RM. Él es el líder y rapero principal de la banda BTS. Además de ser rapero, es bailarín, compositor, productor y modelo.

RM fue el primer miembro reclutado de la banda en el 2010, gracias a una audición de talento de Big Hit. Con 25 años, ha compuesto gran parte de las canciones de la banda. Antes usaba el nombre artístico Runch Randa.

Cabe destacar que además de su lengua materna, RM habla fluidamente idiomas como el inglés y el japonés.

QUÉ ES BTS

BTS es un grupo surcoreano formado en Seúl en 2010, que debutó el 13 de junio de 2013 bajo la compañía Big Hit Entertainment.Está compuesto por siete integrantes: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, quienes son los que coescriben y coproducen la mayor parte de su material discográfico.

Su nombre nace a partir de la abreviatura de la expresión coreana Bangtan Sonyeondan, que significa “Boy Scouts a prueba de balas”. Según la agrupación, este nombre se debe a que buscan “dejar de lado los estereotipos, críticas, y expectativas dirigidas como balas hacia los jóvenes”.

En el 2017, la banda dio a conocer que BTS también tendría otro significado: “Beyond The Scene” (Más allá de la escena), frase con la cual buscaban posicionar su nueva identidad de marca ante los ojos del mundo.

A pesar que sus discos vendían millones de copias en diversos países del continente asiático, fue hasta el 2017 que BTS logró la tan esperada internacionalización, siendo Estados Unidos, su principal mercado.

Su EP Love Yourself: Her hizo su debut en el séptimo puesto en Billboard 200, la mejor posición para un artista o banda coreana. Pero lo mejor estaba por llegar: su álbum Love Yourself: Tear (2018) logró colocarse como el número uno de la lista Billboard 200. Y como no hay primera sin segunda, los chicos de BTS volverían a liderar este importante listado con sus éxitos con Love Yourself: Answer (2018), Map of the Soul: Persona (2019) y Map of the Soul: 7 (2020). En mes de dos años, las canciones de la banda sonaban más que nunca. Este momento cumbre llegaría a ser comparado por lo hecho por The Beatles que en 1995 logró que sus cuatro discos sean considerados como el número 1 por Billboard.

BTS siguió sumando récords y galardones: más de 20 millones de copias vendidas en Gaon Music Chart, el álbum más vendido en Corea del Sur el país con Map of the Soul: 7. En 2016 ingresó a la la lista Social 50 de Billboard, premio “Top Social Artist” por tres años consecutivos en los Billboard Music Awards. Además, sus integrantes fueron incluidos en la edición internacional de la revista Time como «Líderes de la nueva generación», así como recibir la Orden al Mérito Cultural por su aporte a expandir la cultura y el idioma coreano en todo el globo de parte del gobierno surcoreano.