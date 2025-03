El mundo del entretenimiento en Perú cuenta desde hace más de una década con la emisión de programas como “Esto Es Guerra” cuyo formato todavía permite ver desafíos de fuerza y mente donde Mario Irivarren es uno de los más destacados. Al respecto, y tras incursionar en conducción de podcast llamado “Good Time”, la figura del ‘chico reality’ viene generando cierta polémica tras revelar detalles entorno al sueldo o monto que recibe, y por sobre todo haber mencionado un término que algunas personas han criticado desde las redes sociales.

¿CUÁNTO GANA MARIO IRIVARREN COMO CONDUCTOR DE “GOOD TIME” Y POR QUÉ HA GENERADO CRÍTICAS?

Transcurre el tiempo en la vida de Mario Irivarren, y cada vez se vuelve más ajetreada tomando en cuenta hoy su incursión en plataformas como YouTube mediante un “Good Time” desde donde tiene mayor repercusión cada cosa que comenta o realiza.

En esta oportunidad, cierto revuelo han generado las expresiones vertidas por el ‘chico reality’ durante diálogo concedido a Edson Dávila, y esto luego de confesar que junto a Laura Spoya y Gerardo Pe, el podcast fluye bastante bien recordando haber aceptado proyecto donde el dinero nunca fue impedimento.

“Nos está yendo muy bien y me siento realmente contento”, le expresó Mario Irivarren en principio, y acerca de un “Good Time” por el cual le pagan salario “casi simbólico” ya que “mi contrato con el canal del ‘Pelao’ es un sueldo muy bajo”.

Resaltando que haber aceptado ingresar a dicho espacio emitido por YouTube, no está relacionado a ostentosa remuneración percibida, el todavía integrante de “Esto Es Guerra” causó controversia por decir que lo cobrado técnicamente le alcanza para cubrir todo lo que mensualmente termina invirtiendo por cargar auto con gasolina.

Durante diálogo concedido a Edson Dávila, Mario Irivarren hizo hincapié en que “hemos apostado al proyecto, ha funcionado, pero cuando hubo las reuniones, el sueldo que me pusieron sobre la mesa es totalmente simbólico”, y para él hoy el dinero no resulta un inconveniente “... porque quería tener un lugar en el que pudiera expresarme”, mientras trabajar para reality de competencia si realmente “... simboliza la riqueza”.

LAS CRÍTICAS DIRIGIDAS A MARIO IRIVARREN POR DECLARACIÓN SOBRE SUELDO EN “GOOD TIME” Y SU TAJANTE RESPUESTA

El mundo que rodea a los ‘chico reality’ normalmente está envuelta en la polémica por cualquier tipo de comentario que puedan expresar, siendo en esta ocasión Mario Irivarren quien debe lidiar con las críticas de cierto sector de internautas que no tomó a bien el comparativo realizado mencionando al combustible de auto.

Al respecto, y para las cámaras de América TV, dijo no entender “dónde está lo malo” en decir que “gasto una cantidad considerable en gasolina que se iguala a mi sueldo”, dando entender “que cuando entré al programa no lo hacía por plata”.

“No fue mi idea entrar a un programa de streaming porque me ofrecieron un gran sueldo, simplemente fue porque que yo quería tener una vitrina en la cual pudiera expresarme”, manifestó también un Mario Irivarren contento pese a los cuestionamientos recibidos, y más aún luego de confirmar Sold Out del primer “Good Time” en vivo programado para el 20 de marzo en Teatro Canout.