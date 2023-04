La canción “Peaches” de “Super Mario Bros. La pelicula” podría ser candidata en la categoría Mejor Canción Original en los Premios de la Academia del próximo año. Este tema, que es una balada sobre el amor no correspondido del villano Bowser por la princesa Peach, fue compuesto por Jack Black, quien dio voz al antagonista y no dudó en hacer alarde de sus habilidades musicales en la canción.

“Cuando la gente habla de música en 2023, sólo importan 4 nombres: El número uno es Bowser. El número 2, Bowser. Número 3, Bowser. Y el número 4 seguramente sea Megan Thee Stallion”, expresa Jack Black con humor mientra hace alusión a su personaje.

Junto a los experimentados de la industria, Eric Osmond y John Spiker, y con el permiso de los directores de la cinta, Aaron Horvath y Michael Jelenic, Jack Black tuvo la libertad creativa de crear la canción, pese a que al principio dudaba en aceptar el reto.

“Creo que llevábamos cerca de un año grabando las voces cuando (los directores) me lo dijeron por primera vez. Dijeron: ‘¿Cómo te sentirías si Bowser cantara una canción?’ Y yo estaba como, ‘Ooh, no sé’. Soy muy protector con mi carrera como cantante con mi banda, Tenacious D”, contó el intérprete de Browser en una entrevista con IGN, que recoge Fotogramas.

“‘Quiero decir, ¿vamos a hacer un musical? Si es así, entonces quiero escuchar la música antes de aceptar hacerlo. Así que dije déjame escuchar lo que tienes, ¿qué tienes? Enviaron esta pequeña canción, y no podía negar que era divertida. Yo estaba como, lo entiendo. Veo por qué quieres que Bowser haga esto, haciéndole cosquillas a los marfiles y cantándole una canción de amor a Peaches. Era irrechazable”, comentó.

Pronto, el artista convertiría una muestra de 30 segundos en una canción completa. “Se lo envié de vuelta y dijeron sí, estaba en la luna. Estaba súper emocionado. Y luego también pensé, ¿esto realmente va a estar en la película? Y luego, por Dios, lo pusieron en la película”, señala Black acerca de la canción que pone en evidencia el amor obsesionado de Bowser por la Princesa del Reino Champiñón.

“El hecho de que (Bowser) tenga este lado sensible e inseguro y este tipo romántico de amor no correspondido es divertido”, comenta Black. “Esa es la gran yuxtaposición de estos dos lados de Bowser, lo inesperado de ello. Esta canción es delicada y romántica, pero también tiene un lado oscuro. También es una especie de amor codicioso y es una especie de amor celoso, y es querer controlar el amor de Peach. Entonces es como, ¿eso es amor? No sé. Pero es algo interesante de explorar, y fue divertido trabajar en esa canción”.

Luego de componer con éxito la canción, otro reto llegaría para la producción: elaborar un videoclip del tema. Bajo la dirección de Cole Bennett, se realizó un vídeo de “Peaches” al mismo estilo de Elton John, el cual obtuvo más de 19 millones de visualizaciones y se colocó en el número 20 del top mundial de vídeos musicales de YouTube.

Por otro lado, “Peaches” se ha posicionado en el top 100 de Billboard en esta semana y está siendo una de las creaciones musicales más exitosas de los últimos tiempos. Este logro va a la par con el éxito del cinta para la que fue compuesta, puesto que “Super Mario Bros. La película” se ha convertido en la adaptación de un videojuego más taquillera de la historia

Jack Black con su divertida personalidad, está aprovechando el momento de popularidad que está viviendo con su personaje Bowser y con su canción. “‘Peaches’ no es sólo un momento de ‘Super Mario Bros: La película’, es un hito en la historia de la música. Cuando canto por primera vez esas notas de apertura, ‘Peach, you’re so cool’, puede notar cómo cambia la energía en la habitación”, sostiene Jack Black, el cantante del dúo Tenacious D.