El próximo 14 de junio, se podrá ver la Superluna de fresa, pues este día se presentará la última Luna llena de la primavera. La Superluna de fresa podrá verse con mayor intensidad en México, entre las 5:00 a.m. y pasadas las 7:00 a.m., siendo su punto máximo a las 7:52 am.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) ese día la Luna llena estará a 361 mil 536 kilómetros de la Tierra. Para verlo desde México, lo único que debes hacer es buscar un lugar sin continuación lumínica.

De acuerdo con la NASA, le llamamos Superluna al fenómeno astronómico que ocurre cuando la órbita de la Luna está a aproximadamente 363 kilómetros de la Tierra, a la vez que está llena. Al punto en el que la Luna está más cercana al nuestro planeta se le conoce como perigeo.

El término de Superluna fue puesto por el astrónomo Richard Nolle en 1979 y sirve para describir lo que los astrónomos llamarían Luna llena de perigeo. Asimismo, se le conoce superluna al fenómeno que ocurre cuando la órbita de la Luna está más cerca, es decir en perigeo, a la Tierra. Además de que la Luna está llena.

El nombre superluna ‘fresa’ se le conoce así porque en las tribus del este América del Norte se asociaba la superluna con la cosecha de las fresas. Es decir, la Luna no será de color rosa o fresa.

Un mes más tarde, exactamente el 13 de julio, tendremos la Superluna del ciervo, llamada así porque los agricultores descubrieron que en esa época del año las astas de los ciervos machos se encuentran en pleno crecimiento.