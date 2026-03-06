Por Luis Carlo Merino

Poco más de 15 años han pasado desde que WhatsApp viera la luz y empezara a ganar popularidad gracias a simplicidad de producto, y novedosas herramientas cuya actualización mediante dispositivo, suele realizarse de manera periódica. Hoy dicho aplicativo que ofrece mensajería instantánea sin costo alguno, vuelve a llamar la atención de medios y usuarios sobre todo, debido a la chance brindada para poder activar el Modo Capibara, el entrañable roedor más grande del mundo, y terminar creando así desde fondos de chat hasta tarjetas de felicitación.

