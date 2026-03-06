Poco más de 15 años han pasado desde que WhatsApp viera la luz y empezara a ganar popularidad gracias a simplicidad de producto, y novedosas herramientas cuya actualización mediante dispositivo, suele realizarse de manera periódica. Hoy dicho aplicativo que ofrece mensajería instantánea sin costo alguno, vuelve a llamar la atención de medios y usuarios sobre todo, debido a la chance brindada para poder activar el Modo Capibara, el entrañable roedor más grande del mundo, y terminar creando así desde fondos de chat hasta tarjetas de felicitación.

ASÍ PUEDES ACTIVAR EL MODO CAPIBARA EN WHATSAPP

Presente en las áreas naturales protegidas del Perú, el popular capibara empezó a captar la atención de medios hace dos años aproximadamente, y la sociedad la terminó convirtiendo en ese fenómeno viral que ahora puede adaptarse a sistema brindado por parte de WhatsApp.

Si bien no existen funciones predeterminadas para crear imágenes acerca del entrañable roedor más grande del mundo, por ejemplo, lo cierto es que dentro del propio aplicativo tienes la chance de hacer uso de Meta AI, y llevar a cabo el siguiente paso a paso a fin de completar proceso creativo:

Abre WhatsApp en dispositivo móvil .

. Pulsa el círculo azul de Meta AI que figura ubicado en la esquina inferior derecha .

. Inicia chat con Meta AI y solicítale la creación de una imagen .

. Acto seguido, escribe un prompt con alguna de las siguientes ideas:

- Capibara leyendo en una biblioteca antigua.

- Capibara astronauta flotando en el espacio.

- Capibara chef preparando sushi.

Asimismo, recuerda que accediendo a “Ajustes”, también cuentas con la alternativa de cambiar tu tono de notificación por la canción viral inspirada en el capibara, y gracias a Meta AI asimismo realizar consultas referentes a un roedor cuya fama ha trascendido a nivel global.

PERSONALIZA TU CHAT DE WHATSAPP ACTIVANDO EL MODO CABALLO DE FUEGO

El 17 de febrero inició el Año Nuevo Chino, y con bombos y platillos celebrado por parte de una comunidad asiática que ahora también puede activar el modo Caballo de Fuego para conmemorarlo.

Si te interesa crear fondos de chat, y tarjetas de felicitación mediante WhatsApp, utiliza Meta AI de la siguiente forma a fin de terminar personalizando lo que requieras:

Abre WhatsApp desde dispositivo móvil .

. Dirígete a “Ajustes” y luego a la opción “Chats” .

. “Tema predeterminado del chat” es la siguiente alternativa que debes pulsar .

. De inmediato prosigue con “Crear con IA” .

. Añade la descripción a continuación, y referente a la imagen de un caballo de fuego .

. Finalmente termina pulsando el ícono de confirmación.

Asimismo, WhatsApp te brinda la alternativa de realizar consultas mediante el círculo azul de Meta AI, y entorno a un Año Nuevo Chino 2026 que iniciado el 17 de febrero trae consigo la celebración de tradiciones asiáticas tan populares como emblemáticas.