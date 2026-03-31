Mundialmente, la comunicación entre miles de millones de personas hoy se fortalece y traspasa fronteras gracias a WhatsApp, el aplicativo de mensajería instantánea operativo desde hace más de 10 años a nivel global, y que de manera periódica sorprende a sus usuarios mediante el lanzamiento de nuevas funcionalidades. En esta ocasión particular, y con el 2026 iniciado, vamos a referirnos a opción de programación que todavía se encuentra en desarrollo, pero Meta próximamente lo terminará habilitando buscando facilitarle a los usuarios, la obtención de privacidad asociada a esa visibilidad de mensajes cuyo control viene resultando oportuno.

LA NUEVA FUNCIÓN QUE META HABILITARÁ PARA WHATSAPP Y BUSCA BRINDARTE MAYOR CONTROL SOBRE LOS MENSAJES ENVIADOS

A nivel mundial, más de 2 mil millones de usuarios activos mensuales tiene WhatsApp, según registros brindados por parte Statista, y a partir de esa exorbitante cifra, Meta trabaja para actualizar plataforma de manera constante, y buscando ofrecerles mejores herramientas en cuanto a funciones se refiere.

Es así como mediante WABetaInfo, fuente principal de información referente a popular aplicativo de mensajería instantánea, hoy viene a darse a conocer que próximamente, es decir, aún sin fecha confirmada de lanzamiento, la versión beta para Android 2.25.24.18 terminará actualizándose a fin de poder “elegir temporizadores cortos para los mensajes que desaparecen”.

“Con esta función, será posible seleccionar un temporizador de entre 1 y 12 horas”, remarca dicho portal, y acerca de particular función que te permitirá controlar la visibilidad de los mensajes enviados mediante WhatsApp.

Según la información brindada por parte de WABetaInfo, los usuarios que así lo deseen, gozarán de opciones más estrictas con la finalidad de brindarte la chance de desaparecer incluso textos puntuales, y en menos de 24 horas “después de leer”.

LA 10 FUNCIONES QUE META HABILITA PARA WHATSAPP Y YA PUEDES UTILIZAR EN 2026

Hoy la comunicación entre seres humanos, y de todas partes del mundo, se simplifica gracias a WhatsApp como el más popular aplicativo que ofrece mensajería instantánea, pero también una gran variedad de funcionalidades hoy nuevamente remarcadas con el 2026 iniciado.

A partir de fines de setiembre 2025, tus chats en plataforma de Meta son más divertidos gracias a la incorporación de ciertos ajustes que ya te permiten generar desde fotos en movimiento hasta personalizar tus conversaciones con Meta AI, entre otras de las siguientes novedades:

1- LIVE PHOTOS

- “Ahora puedes compartir Live Photos (iOS) y fotos en movimiento (Android) que capturan la vida tal y como es (completa, con sonido y movimientos)”.

2- CHATS CON META AI

- “Ahora puedes usar el poder de Meta AI para impulsar tu creatividad y hacer tus propios temas de chat personalizados”.

3- FONDOS CON META AI

- “Ahora, puedes crear fondos únicos con la IA para tus videollamadas y ubicarte en tus entornos favoritos o probar algo nuevo.

También puedes añadir fondos de IA cuando tomas fotos y grabas videos directamente en los chats".

4- BÚSQUEDA DE GRUPOS

- “Ahora, en la pestaña Chats, puedes buscar el nombre de una persona que sepas que está en el grupo, y se mostrarán los grupos que tienen en común”.

5- INDICADOR “EN LÍNEA” EN CHATS GRUPALES

- “Para ayudarte a saber si hay personas disponibles para chatear, ahora puedes ver cuántos miembros están en línea en tiempo real, justo debajo del nombre del grupo”.

6- DESTACA NOTIFICACIONES EN GRUPOS

- “¿Necesitas una manera fácil de priorizar las notificaciones de tus chats grupales?.

- Usa el nuevo ajuste “Notificaciones” y selecciona la opción “Destacados” para recibir notificaciones solo de @menciones, respuestas y mensajes de contactos guardados, o bien selecciona la opción “Todos” para recibir todas las notificaciones”.

7- ACTUALIZACIONES DE EVENTOS

- “Además de crear eventos en grupos, ahora puedes crear un evento en una conversación individual.

- También añadimos la posibilidad de confirmar la asistencia como “tal vez”, asistir con un invitado, añadir fecha y hora de finalización para los eventos más largos y fijar el evento en un chat".

8- REACCIONES QUE PUEDES TOCAR

- “A veces solo quieres sumarte a lo que otra persona dijo.

- Ahora puedes ver rápidamente las reacciones de los demás y tocar la que quieres enviar".

9- ESCANEO DE DOCUMENTOS EN IPHONE

- “Escanea y envía documentos directamente desde WhatsApp en iPhone.

- Simplemente selecciona “Escanear documento” desde la bandeja de archivos adjuntos y sigue los pasos para escanear, recortar y guardar el documento".

10- APLICACIÓN PREDETERMINADA PARA IPHONE

- “Con la actualización más reciente de iOS, ahora también puedes establecer WhatsApp como tu aplicación de mensajería y llamadas predeterminada en tu iPhone.

- Para hacer el cambio, simplemente ve a Configuración > Aplicaciones predeterminadas y selecciona WhatsApp".

Cabe resaltar, que asimismo y desde fines de setiembre 2025, Meta ha añadido un nuevo paquete de stickers para “que tus chats sean más expresivos y divertidos” pudiendo descargar desde el ‘Pájaro intrépido’ hasta ‘Días de escuela’ o ‘Vacaciones’, y hasta tengas la chance de “escanear, recortar, guardar y enviar documentos” desde el propio WhatsApp en dispositivos con Android y iPhone también.

Tras detallarte cada una de estas 10 nuevas funciones que figuran operativas en WhatsApp, resulta importante destacar además que las actualizaciones suelen requerirse de manera continua, y por ello cada usuario debe estar atento a la posibilidad de refrescar aplicativo a fin de terminar compartiendo mejores instantes junto a amigos o familiares pese a la distancia.