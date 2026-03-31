Por Redacción EC

Mundialmente, la comunicación entre miles de millones de personas hoy se fortalece y traspasa fronteras gracias a WhatsApp, el aplicativo de mensajería instantánea operativo desde hace más de 10 años a nivel global, y que de manera periódica sorprende a sus usuarios mediante el lanzamiento de nuevas funcionalidades. En esta ocasión particular, y con el 2026 iniciado, vamos a referirnos a opción de programación que todavía se encuentra en desarrollo, pero Meta próximamente lo terminará habilitando buscando facilitarle a los usuarios, la obtención de privacidad asociada a esa visibilidad de mensajes cuyo control viene resultando oportuno.

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