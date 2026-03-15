Mundialmente, la comunicación entre miles de millones de personas hoy se fortalece y traspasa fronteras gracias a WhatsApp, el aplicativo de mensajería instantánea operativo desde hace más de 10 años, y que de manera periódica activa funcionalidades puntuales para la protección de cuenta. En relación a los chats grupales sobre todo, hoy especialistas te recomiendan que realices la desactivación de herramienta puntual, y esto buscando evitar el riesgo de caer en manos de una ciberdelincuencia capaz de instalarte softwares maliciosos, e intervenir así tanto datos como videos e imágenes.

ESTA ES LA FUNCIÓN DE WHATSAPP QUE DEBERÍAS DESACTIVAR PARA PROTEGER TU CUENTA

Gran alerta siempre generan las propagaciones de virus, y más aún si logran instalarse en cuentas de WhatsApp, el popular aplicativo de mensajería instantánea que de manera predeterminada activa opción puntual cuya funcionalidad facilita el ingreso de softwares maliciosos.

Ante esta situación marcada por la alteración de información, resulta importante que puedas desactivar la descarga automática de archivos multimedia, y de la siguiente forma a fin de contrarrestar la ciberdelincuencia si cuentas con dispositivo Android:

Abre WhatsApp y pulsa los 3 puntos ubicados en la parte superior derecha .

. Acto seguido selecciona la opción “Ajustes” .

. Luego dirígete a “Almacenamiento y datos”, y busca la sección “Descarga automática de medios” .

. Pulsa cada una de las siguientes categorías:

- “Descargar con datos móviles”

- “Descargar con Wi-Fi”

- “En itinerancia de datos”.

Por último desmarca las alternativas donde figuran fotos, audios, videos y documentos, y termina por confirmar los cambios.

"Un error de WhatsApp permite que archivos multimedia maliciosos se propaguen a través de chats grupales“, remarca Malwarebytes mediante nota donde puntualiza que el Proyecto Zero de Google ha revelado una vulnerabilidad en dicho aplicativo, y donde registros de información maliciosos enviados a grupos recién creados, hoy pueden terminar descargándose de manera automática para usarse como vectores de ataque.

ASÍ PUEDES DETECTAR QUE DESCONOCIDOS ESPÍAN TUS CONVERSACIONES EN WHATSAPP

La utilidad de diversos aplicativos de mensajería instantánea, hoy reviste de suma importancia para personas de todo el mundo, siendo WhatsApp el más empleado, y por lo tanto el más riesgoso en cuanto a la posibilidad de caer en fraude se refiere.

En ese sentido, y como parte integral de configuración, Meta te brinda la chance de revisar si desconocidos han ingresado a tu cuenta, y terminan espiando conversaciones privadas, gracias a la opción de “Dispositivos Vinculados” mediante el cual puedes observar la lista de computadoras, tabletas o navegadores con acceso activo a plataforma durante ese instante.

Tras ingresar a la pantalla principal de WhatsApp, selecciona el ícono de tres puntos verticales ubicado en la parte superior derecha, y continúa pulsando dicha alternativa para “Cerrar Sesión” iniciada por celulares externos, evitando así exponer desde chats hasta fotografías y archivos personales que tienden a caer en manos de la ciberdelincuencia.

ESTOS BENEFICIOS TE BRINDA LA VINCULACIÓN DE DISPOSITIVOS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Usa WhatsApp en tu computadora e incluso cuando tu teléfono está apagado.

Alcance de un mayor nivel de productividad con multitareas, y escritura más rápido en amplio teclado.

Usa WhatsApp en una pantalla más grande para ver y compartir tu contenido multimedia, y archivos con otras personas.

Usa WhatsApp para Mac o Windows a fin de realizar llamadas y videollamadas con hasta 32 personas.

LOS PASOS QUE DEBES SEGUIR PARA ACCEDER A WHATSAPP WEB SIN REQUERIR DE CÓDIGO QR

Las redes sociales o plataformas digitales de manera muy particular, le brindan a miles de millones de personas la posibilidad de comunicarse con sus seres más queridos, e incluso gestionar tareas laborales gracias a servicios como el ofrecido por parte de WhatsApp Web.

Con respecto a su inicio de sesión mediante PC, ahora te contamos que incluso sin la necesidad de escanear código QR, también puedes enviar mensajes privados, y desde cualquier navegador de escritorio pulsando la opción “Vincular con el número de teléfono”.

Dicha opción aparece ubicada en la parte inferior izquierda de la página asociada a WhatsApp Web, y una vez clickeada debes completar lo solicitado para luego darle a “Siguiente”, y finalmente terminar recibiendo la serie de dígitos mediante los cuales podrás acceder a la destacada plataforma.

Recuerda asimismo, que a través de computadora o laptop, y si presentas dificultades para iniciar sesión con el código QR, por ejemplo, hoy también puedes emplear Blue Stacks 4, un emulador de Android para PC que descargado desde Google Play, te facilita realizar la navegación requerida.

¿QUE PUEDO HACER SI NO LOGRO INICIAR SESIÓN EN WHATSAPP WEB PESE A ESTAR CONECTADO A INTERNET? SIGUE ESTOS PASOS

Hoy desde Meta, el desarrollo de WhatsApp trae consigo periódicamente que nuevas funcionalidades se vayan incorporando, y añadiendo a la versión Web también, sin embargo tras sincronización en computadora, dicha extensión del aplicativo móvil podría dejar de abrir a causa de motivos vinculados a actualización de página.

Al respecto, resulta importante que tomes en cuenta también al caché del navegador o problemas de compatibilidad con versiones antiguas cuando se trata de recuperar su operatividad, y teniendo por ello que realizar el siguiente movimiento manual usando celular:

Ir a Configuración y buscar la opción de “Privacidad” o “Historial”

Tras encontrar la opción de borrar caché y cookies, vuelve a ingresar a WhatsApp Web para probar regularización de funcionamiento.

Otra de las cuestiones que estarían imposibilitándote la navegación en popular versión desde PC o laptop, tendría que ver con simplemente cerrar y volver a iniciar sesión tras actualizar plataforma mientras revisas compatibilidad con Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera o Safari.