Por Luis Carlo Merino

Mundialmente, la comunicación entre miles de millones de personas hoy se fortalece y traspasa fronteras gracias a WhatsApp, el aplicativo de mensajería instantánea operativo desde hace más de 10 años, y que de manera periódica activa funcionalidades puntuales para la protección de cuenta. En relación a los chats grupales sobre todo, hoy especialistas te recomiendan que realices la desactivación de herramienta puntual, y esto buscando evitar el riesgo de caer en manos de una ciberdelincuencia capaz de instalarte softwares maliciosos, e intervenir así tanto datos como videos e imágenes.

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ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.