Mundialmente, la comunicación entre miles de millones de personas hoy se fortalece y traspasa fronteras gracias a WhatsApp, el aplicativo de mensajería instantánea operativo desde hace más de 10 años, y que de manera periódica activa funcionalidades para también contrarrestar los embates de la ciberdelincuencia. En ese sentido, hoy llama la atención la propagación de archivo dirigido a usuarios puntuales de la plataforma, y aparentemente inofensivo, pero cuya intención implica el robo de dinero mediante el acceso a cuentas bancarias.

ARCHIVO SE PROPAGA A TRAVÉS DE WHATSAPP Y PODRÍA HACERTE PERDER DINERO SI LO ABRES

Gran alerta a nivel global viene causando la propagación de archivo que según fuentes especializadas, hoy busca intervenir tus cuentas bancarias de manera maliciosa, y desde Brasil activándose teniendo principal vector de infección a WhatsApp.

De acuerdo a la información brindada entorno al análisis realizado por parte de Trend Research, se ha observado que SORVEPOTEL, el malware de dicho aplicativo, actualmente busca expandirse a través de los sistemas Windows enviando un mensaje que exige a los usuarios que lo abran en un escritorio, siendo las empresas aquellas potenciales víctimas de esta modalidad de robo cibernético.

A propósito del tema, resulta fundamental que quienes hacen uso de WhatsApp, no se dejen sorprender por los archivos en formato ZIP que pueden llegar a recibir de manera sorpresiva, y de alguna forma aparentan representar documentos legítimos que sin embargo, podrían terminar haciéndote perder mucho dinero de la manera más rápida.

META LANZA ALERTAS PARA EVITAR QUE SEAS ESTAFADO MEDIANTE WHATSAPP

A nivel global, las personas se comunican mayormente mediante WhatsApp, el aplicativo de mensajería instantánea que siendo desarrollada por Meta ahora busca contrarrestar la ciberdelincuencia mediante el lanzamiento de alertas.

De acuerdo a la información compartida oficialmente, hoy los usuarios de dicha plataforma vienen recibiendo alertas luego de que intentan compartir su pantalla con un contacto desconocido durante videollamada solicitada.

“Sabemos que los estafadores pueden presionar a sus víctimas para compartir la pantalla y así engañarlas para que revelen información sensible como datos bancarios o códigos de verificación”, remarca Meta entorno a la protección de datos de las personas que hacen uso de WhatsApp, y deben estar vigilantes ante también cualquier tipo de mensaje dudoso recibido.

LOS CONSEJOS DE META PARA QUE NO CAIGAS EN ESTAFAS COMUNES USANDO WHATSAPP

Desconfía de mensajes o llamadas no solicitadas

- “Nunca compartas información personal o financiera en respuesta a llamados, correos o mensajes inesperados. Las empresas y agencias gubernamentales legítimas no te van a pedir esta información sin previo aviso”.

Tómate un momento y consulta con alguien de confianza

- “Los estafadores suelen crear una sensación de urgencia o pánico. Si alguien te presiona para actuar rápido o guardar secreto, es una señal de alerta. Tómate un tiempo para hablar con alguien de confianza antes de responder”.

Usa canales oficiales de atención al cliente

- “Si necesitas ayuda, llama siempre al número oficial de la empresa o busca su sitio web para obtener los datos de contacto. No hagas clic en enlaces de correos o mensajes de texto, y evita publicar quejas en foros públicos (los estafadores buscan estas oportunidades)”.