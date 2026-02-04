Mundialmente, la comunicación entre miles de millones de personas logra fortalecerse y traspasar fronteras gracias a WhatsApp, el aplicativo de mensajería instantánea que figura operativo desde hace poco más de 15 años, y ahora habría servido de inspiración para la implementación de herramienta por parte de Spotify. Las personas que comparten su música, podcasts, audiolibros y más favoritos desde dicha plataforma de streaming, hoy ya cuentan con alternativa activada, y a partir de la cual puedes terminar creando hasta chats grupales.

SPOTIFY SORPRENDE LANZANDO FUNCIÓN SIMILAR A LA DE WHATSAPP Y PARA COMPARTIR MÚSICA MEDIANTE CHATS GRUPALES

Han transcurrido más de 15 años desde que Spotify fuera lanzado oficialmente, y como plataforma que revolucionaria tu experiencia musical a partir de la incorporación de funciones muy particulares para compartirle canciones a tus seres queridos.

Amigos y familiares hoy pueden revisar el contenido que vienes escuchando, y esto gracias a tanto los mensajes individuales activados como la posibilidad de crear chats grupales, y añadir hasta 10 contactos.

Si eres mayor de 16 años, y usuario de las versiones Gratuita o Premium que ofrece Spotify, desde el 28 de enero de 2026 ya tienes la chance de compartir tus podcasts favoritos, listas de reproducción, y audiolibros con quienes gustes, y cuya información logra mantenerse vigente gracias a función aplicada, y semejante a la de WhatsApp.

"Los mismos controles de usuario y funciones de seguridad para los mensajes individuales están disponibles para los chats grupales“, remarcan desde la plataforma musical de origen sueco, y haciendo hincapié en la importancia de poder brindarte libertad para decidir cómo aprovechar el espacio creado tras varias solicitudes recibidas.

ASÍ ES COMO FUNCIONAN LOS MENSAJES INDIVIDUALES GENERADOS MEDIANTE SPOTIFY

Comparte contenido de Spotify e inicia un mensaje en la propia app con personas con las que hayas interactuado antes.

Cuando escuche una canción, podcast o audiolibro desde la vista “Reproduciendo ahora”, toca el ícono de compartir, selecciona un amigo y presiona enviar.

Una vez que aceptes una solicitud de mensaje, podrás empezar a reaccionar con emojis, responder vía texto, y compartir contenido de Spotify sin problemas.

- Accede a “Mensajes” desde tu foto de perfil ubicada en la esquina superior izquierda.

A PARTIR DE ESTA HERRAMIENTA, HOY PUEDES PROGRAMAR MENSAJES DIRIGIDOS A USUARIOS DE WHATSAPP

Tras el inicio de operaciones de WhatsApp a nivel mundial, Meta ha venido sorprendiendo a usuarios mediante la habilitación de funciones que hoy puedes emplear, pero no para sistematizar textos dirigidos a contactos.

Al respecto, te revelamos que a través de Wasavi para dispositivos Android y Scheduled para iPhone, actualmente gozas de la chance de programar mensajes, y externamente a las alternativas ofrecidas por parte de dicho aplicativo.

El procedimiento implica la descarga desde Play Store y App Store, según corresponda, y a partir de entonces activar los permisos solicitados para iniciar con la sistematización de textos que te permite definir tanto fechas como horarios de envío respectivos.