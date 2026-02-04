Mundialmente, la comunicación entre miles de millones de personas logra fortalecerse y traspasar fronteras gracias a WhatsApp, el aplicativo de mensajería instantánea que figura operativo desde hace poco más de 15 años, y ahora habría servido de inspiración para la implementación de herramienta por parte de Spotify. Las personas que comparten su música, podcasts, audiolibros y más favoritos desde dicha plataforma de streaming, hoy ya cuentan con alternativa activada, y a partir de la cual puedes terminar creando hasta chats grupales.
SPOTIFY SORPRENDE LANZANDO FUNCIÓN SIMILAR A LA DE WHATSAPP Y PARA COMPARTIR MÚSICA MEDIANTE CHATS GRUPALES
Han transcurrido más de 15 años desde que Spotify fuera lanzado oficialmente, y como plataforma que revolucionaria tu experiencia musical a partir de la incorporación de funciones muy particulares para compartirle canciones a tus seres queridos.
Amigos y familiares hoy pueden revisar el contenido que vienes escuchando, y esto gracias a tanto los mensajes individuales activados como la posibilidad de crear chats grupales, y añadir hasta 10 contactos.
Si eres mayor de 16 años, y usuario de las versiones Gratuita o Premium que ofrece Spotify, desde el 28 de enero de 2026 ya tienes la chance de compartir tus podcasts favoritos, listas de reproducción, y audiolibros con quienes gustes, y cuya información logra mantenerse vigente gracias a función aplicada, y semejante a la de WhatsApp.
"Los mismos controles de usuario y funciones de seguridad para los mensajes individuales están disponibles para los chats grupales“, remarcan desde la plataforma musical de origen sueco, y haciendo hincapié en la importancia de poder brindarte libertad para decidir cómo aprovechar el espacio creado tras varias solicitudes recibidas.
ASÍ ES COMO FUNCIONAN LOS MENSAJES INDIVIDUALES GENERADOS MEDIANTE SPOTIFY
- Comparte contenido de Spotify e inicia un mensaje en la propia app con personas con las que hayas interactuado antes.
- Cuando escuche una canción, podcast o audiolibro desde la vista “Reproduciendo ahora”, toca el ícono de compartir, selecciona un amigo y presiona enviar.
- Una vez que aceptes una solicitud de mensaje, podrás empezar a reaccionar con emojis, responder vía texto, y compartir contenido de Spotify sin problemas.
- Accede a “Mensajes” desde tu foto de perfil ubicada en la esquina superior izquierda.
A PARTIR DE ESTA HERRAMIENTA, HOY PUEDES PROGRAMAR MENSAJES DIRIGIDOS A USUARIOS DE WHATSAPP
Tras el inicio de operaciones de WhatsApp a nivel mundial, Meta ha venido sorprendiendo a usuarios mediante la habilitación de funciones que hoy puedes emplear, pero no para sistematizar textos dirigidos a contactos.
Al respecto, te revelamos que a través de Wasavi para dispositivos Android y Scheduled para iPhone, actualmente gozas de la chance de programar mensajes, y externamente a las alternativas ofrecidas por parte de dicho aplicativo.
El procedimiento implica la descarga desde Play Store y App Store, según corresponda, y a partir de entonces activar los permisos solicitados para iniciar con la sistematización de textos que te permite definir tanto fechas como horarios de envío respectivos.