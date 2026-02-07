WhatsApp: el método para detectar si desconocidos están revisando tus conversaciones

Mundialmente, la comunicación entre miles de millones de personas hoy se fortalece y traspasa fronteras gracias a WhatsApp, el aplicativo de mensajería instantánea operativo desde hace más de 10 años, y que de manera periódica sorprende a sus usuarios mediante el lanzamiento de nuevas funcionalidades. En esta oportunidad, vamos a referirnos a aquel truco que puedes emplear para detectar que personas extrañas se encuentran espiando tus conversaciones, y hoy figura habilitado desde la propia configuración buscando brindarte privacidad puntual.

DE ESTE MODO PUEDES DETECTAR QUE DESCONOCIDOS HAN INGRESADO A TU CUENTA DE WHATSAPP Y ESPÍAN CONVERSACIONES

La utilidad de diversos aplicativos de mensajería instantánea, hoy reviste de suma importancia para personas de todo el mundo, siendo WhatsApp el más empleado, y por lo tanto el más riesgoso en cuanto a la posibilidad de caer en fraude se refiere.

En ese sentido, y como parte integral de configuración, Meta te brinda la chance de revisar si desconocidos han ingresado a tu cuenta, y terminan espiando conversaciones privadas, gracias a la opción de “Dispositivos Vinculados” mediante el cual puedes observar la lista de computadoras, tabletas o navegadores con acceso activo a plataforma durante ese instante.

Tras ingresar a la pantalla principal de WhatsApp, selecciona el ícono de tres puntos verticales ubicado en la parte superior derecha, y continúa pulsando dicha alternativa para “Cerrar Sesión” iniciada por celulares externos, evitando así exponer desde chats hasta fotografías y archivos personales que tienden a caer en manos de la ciberdelincuencia.

LOS BENEFICIOS QUE TE BRINDA LA VINCULACIÓN DE DISPOSITIVOS VÍA WHATSAPP

Usa WhatsApp en tu computadora e incluso cuando tu teléfono está apagado.

Alcance de un mayor nivel de productividad con multitareas, y escritura más rápido en amplio teclado.

Usa WhatsApp en una pantalla más grande para ver y compartir tu contenido multimedia, y archivos con otras personas.

Usa WhatsApp para Mac o Windows a fin de realizar llamadas y videollamadas con hasta 32 personas.

WHATSAPP: META LANZA ALERTAS PARA EVITAR QUE SEAS OBJETO DE ESTAFA

A nivel global, las personas se comunican mayormente mediante WhatsApp, el aplicativo de mensajería instantánea que siendo desarrollada por Meta ahora busca contrarrestar la ciberdelincuencia mediante el lanzamiento de alertas.

De acuerdo a la información compartida oficialmente, hoy los usuarios de dicha plataforma vienen recibiendo alertas luego de que intentan compartir su pantalla con un contacto desconocido durante videollamada solicitada.

“Sabemos que los estafadores pueden presionar a sus víctimas para compartir la pantalla y así engañarlas para que revelen información sensible como datos bancarios o códigos de verificación”, remarca Meta entorno a la protección de datos de las personas que hacen uso de WhatsApp, y deben estar vigilantes ante también cualquier tipo de mensaje dudoso recibido.

SIGUE ESTOS CONSEJOS PARA PROTEGERTE DE ESTAFAS COMUNES MEDIANTE WHATSAPP

Desconfía de mensajes o llamadas no solicitadas

- “Nunca compartas información personal o financiera en respuesta a llamados, correos o mensajes inesperados. Las empresas y agencias gubernamentales legítimas no te van a pedir esta información sin previo aviso”.

Tómate un momento y consulta con alguien de confianza

- “Los estafadores suelen crear una sensación de urgencia o pánico. Si alguien te presiona para actuar rápido o guardar secreto, es una señal de alerta. Tómate un tiempo para hablar con alguien de confianza antes de responder”.

Usa canales oficiales de atención al cliente

- “Si necesitas ayuda, llama siempre al número oficial de la empresa o busca su sitio web para obtener los datos de contacto. No hagas clic en enlaces de correos o mensajes de texto, y evita publicar quejas en foros públicos (los estafadores buscan estas oportunidades)”.

Fuente: WhatsApp