Esta semana continúa el proceso del retiro AFP 2025 con el turno de los afiliados cuyos DNI terminan en 5 y 6. Como se recuerda, desde el pasado 21 de octubre, los aportantes vienen registrando de forma progresiva sus solicitudes para acceder hasta 4 UIT (S/21.400) de sus fondos previsionales, según el cronograma oficial.

Sin embargo, algunos usuarios que ya enviaron su pedido no logran visualizarlo en el seguimiento o temen que haya sido rechazado por errores en los datos. Por ello, las AFP recordaron cómo confirmar si una solicitud fue denegada, qué pasos seguir para corregirla y cuáles son los canales oficiales para volver a registrarla correctamente.

¿CÓMO SABER SI TU SOLICITUD DE RETIRO FUE RECHAZADA?

Las AFP revisan cada solicitud antes de aprobarla para confirmar que los datos coincidan con los del titular del fondo. Si se detecta una inconsistencia, por ejemplo, una cuenta bancaria mancomunada o un nombre distinto al registrado, el pedido puede ser denegado.

AFP Integra ha informado que, en esos casos, se envía un correo electrónico dentro de los 30 días calendario posteriores al registro del trámite. El mensaje detalla el motivo del rechazo y los pasos que debe seguir el afiliado para corregirlo. Por ello, se recomienda revisar constantemente el correo vinculado a la cuenta, incluyendo las carpetas de spam o promociones, según informa Infobae.

Composición EC: Andina

¿CÓMO VOLVER A SOLICITAR EL RETIRO SI FUE DENEGADO?

Los afiliados cuyos trámites sean rechazados pueden volver a registrar su solicitud una vez que subsanen los errores detectados. En procesos anteriores, las AFP también brindaron tiempo adicional a quienes debían enmendar datos observados, por lo que se espera que este procedimiento sea similar.

Antes de presentar nuevamente el pedido, se debe verificar que la cuenta bancaria sea personal, esté activa y a nombre del titular del fondo. Además, es importante revisar que los datos personales ingresados coincidan exactamente con los que figuran en la AFP.

¿CUÁLES SON LOS ENLACES OFICIALES PARA REGISTRAR LA SOLICITUD?

Cada administradora tiene su propio portal digital para realizar el trámite. Los afiliados deben ingresar únicamente a la plataforma correspondiente:

AFP Integra: https://agenciadigital.afpintegra.pe/

Profuturo AFP: https://enlinea.profuturo.com.pe/zonaprivada/login

Prima AFP: https://retiro.prima.com.pe/login

AFP Hábitat: https://retiro.afphabitat.com.pe

¿CUÁL ES EL CRONOGRAMA DE SOLICITUDES DEL RETIRO AFP 2025?

El registro de solicitudes empezó el pasado 21 de octubre para aquellos con una letra u otro carácter al final de su documento.

A partir de allí, las fechas se organizan de forma escalonada y también incluyen días alternos para rezagados:

DNI terminado en 0: 22 y 23 de octubre o 20 de noviembre.

DNI terminado en 1: 24 y 27 de octubre o 21 de noviembre.

DNI terminado en 2: 28 y 29 de octubre o 24 de noviembre.

DNI terminado en 3: 30 y 31 de octubre o 25 de noviembre.

DNI terminado en 4: 3 y 4 de noviembre o 26 de noviembre.

DNI terminado en 5: 5 y 6 de noviembre o 27 de noviembre.

DNI terminado en 6: 7 y 10 de noviembre o 28 de noviembre.

DNI terminado en 7: 11 y 12 de noviembre o 1 de diciembre.

DNI terminado en 8: 13 y 14 de noviembre o 2 de diciembre.

DNI terminado en 9: 17 y 18 de noviembre o 3 de diciembre.

Quienes no logren presentar su solicitud en las fechas indicadas podrán hacerlo durante el periodo libre, del 4 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026.