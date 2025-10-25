El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) continúará durante los últimos días de octubre impulsando la entrega del Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) sin costo. La iniciativa, organizada junto con diversas municipalidades, busca acercar los servicios de identificación a quienes más lo necesitan, sobre todo a menores y adultos mayores que viven en zonas rurales o distritos con menor acceso a oficinas registrales.

Las jornadas gratuitas se desarrollarán hasta el 27 de octubre en distintas regiones del país. Descubre en qué distritos puedes tramitar tu DNI electrónico de forma gratuita y qué requisitos debes cumplir.

¿EN QUÉ DISTRITOS SE ENTREGA GRATIS EL DNI ELECTRÓNICO?

San Martín de Porres (Lima Metropolitana)

En la capital, la Municipalidad de San Martín de Porres (SMP) llevará a cabo una jornada gratuita el lunes 27 de octubre, en el Parque Vencedores, ubicado en la urbanización Mesa Redonda, entre las avenidas Bolognesi e Industrial.

La atención comenzará a las 9:30 a. m. y se realizará por orden de llegada, con un número limitado de cupos diarios. Esta campaña está dirigida a menores de 17 años y adultos mayores de 60, quienes podrán realizar trámites como la inscripción por primera vez, la renovación del DNI electrónico, la rectificación de datos, el cambio de domicilio o la actualización de fotografía.

Fuente: Andina

Pucusana (Lima Metropolitana)

Este domingo 26 de octubre, la Municipalidad de Pucusana, en coordinación con Reniec, desarrollará una jornada especial para que los residentes del distrito puedan tramitar gratuitamente su DNI electrónico.

La atención se llevará a cabo en el estadio del asentamiento humano Lomas de Marchán, desde las 9:30 a. m., y se realizará por orden de llegada. Los participantes deberán acreditar su residencia en Pucusana y presentarse con anticipación, ya que los cupos son limitados.

Durante la campaña, los ciudadanos podrán acceder sin costo a la renovación del documento, la rectificación de datos personales, la actualización de fotografía y la entrega del DNI electrónico previamente tramitado.

Foto: Andina

¿QUÉ DOCUMENTOS DEBO PRESENTAR PARA ACCEDER A LA GRATUIDAD DEL DNI ELECTRÓNICO?

Para participar en las campañas gratuitas del Reniec, los asistentes deben llevar una copia del acta de nacimiento y una copia simple de un recibo de agua o luz. Ambos documentos son necesarios para verificar la identidad y el domicilio del solicitante.

¿QUÉ BENEFICIOS TRAEN ESTAS CAMPAÑAS?

Estas jornadas permiten que más peruanos, especialmente en situación vulnerable, mantengan un documento vigente y válido, requisito clave para acceder a programas sociales, estudiar o realizar gestiones públicas. Al mismo tiempo, fortalecen el uso del DNI electrónico y la transformación digital en el país, según explica el diario La República.

Foto: Andina

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE TENER UN DNI ELECTRÓNICO?

El DNIe no solo sirve como documento de identidad, sino que también permite acceder a servicios digitales y firmar documentos con validez legal. Entre sus beneficios más relevantes se encuentran:

Facilitar trámites en línea y reducir desplazamientos innecesarios.

Reforzar la seguridad en la verificación de identidad y prevenir suplantaciones.

Agilizar gestiones ante entidades públicas y privadas.

Promover la inclusión digital y el acceso a servicios del Estado.

Reducir los costos y el uso de papel en los procedimientos presenciales.

Gracias a estas ventajas, el DNI electrónico se consolida como una herramienta fundamental para la transformación digital del país y la modernización de los servicios ciudadanos.