En múltiples gestiones cotidianas, ya sea por trabajo o asuntos personales, suele ser indispensable contar con documentos oficiales con validez legal, entre ellos el acta de nacimiento, uno de los más solicitados. Por esta razón, es importante conocer el procedimiento para obtener una copia certificada y así evitar demoras o inconvenientes. Las personas adultas que requieran partidas de nacimiento, matrimonio o defunción pueden tramitarlas a través del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, siempre que la información esté registrada en su sistema digital. Si los datos no figuran en la base de datos, el trámite debe realizarse directamente en la municipalidad donde se realizó la inscripción. En el caso de registros efectuados en consulados peruanos en el extranjero, la solicitud de copias certificadas debe gestionarse mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Cuáles son los requisitos

DNI.

Recibo de pago por derechos administrativos.

Así puedes solicitar en línea

Una vez ubicada el acta en el paso 1 debes realizar el pago de S/ 10.30 usando el código de tributo 02141.

Canales de pago:

Yape – Agente BCP

Genera tu ticket en recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/ Selecciona el código correspondiente al trámite. Luego, ingresa a la aplicación Yape > Yapear servicios > Reniec y coloca tu número de ticket.

También puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercano.

Conoce sobre los 14 trámites que puedes pagar a través de la ticketera (sección informativa).

Banco de la Nación – Agencia, agente o Pagalo.pe

Ingresa a Pagalo.pe, o acércate a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y haz el pago con el código correspondiente.

Para ambas modalidades, guarda tu comprobante y/o captura de pantalla.

La copia del acta de nacimiento por web de un menor de edad, solo puede ser pagada y solicitada con el DNI de uno de los padres.

La copia de acta de defunción por web, No se paga, ni se solicita con DNI del fallecido, debes pagar con tu DNI de solicitante.

Solicita el acta web desde tu Pc o Laptop, conectada a una impresora. No uses celular para este proceso.

Hazlo así 3 pasos

1) Paga tu trámite

Cancela S/ 12.00 usando el código de tributo 06637.

Canales de pago:

Yape – Agente BCP

Genera tu ticket en recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/ Selecciona el código correspondiente al trámite. Luego, ingresa a la aplicación Yape > Yapear servicios > Reniec y coloca tu número de ticket.

También puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercano.

Conoce sobre los 14 trámites que puedes pagar a través de la ticketera (sección informativa).

Banco de la Nación – Agencia, agente o Pagalo.pe

Ingresa a Pagalo.pe, o acércate a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y haz el pago con el código correspondiente.

Para ambas modalidades, guarda tu comprobante y/o captura de pantalla.

2) Entrega tus requisitos

Acércate al Centro de Atención del RENIEC donde ubiques Certificación en Registros Civiles, entrega el comprobante de pago junto con los datos del titular del acta al registrador.

3) Recibe el acta

Una vez que el registrador verifique los datos del titular del acta en el sistema, emitirá el acta certificada de manera inmediata.

Para una atención más rápida y eficiente, te invitamos a contactarnos a través de nuestra asistente virtual por WhatsApp: al número 990182569. También, puedes comunicarte al teléfono (01) 315-2700 o al (01) 315-4000, anexo 1900.