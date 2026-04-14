Por Redacción EC

En múltiples gestiones cotidianas, ya sea por trabajo o asuntos personales, suele ser indispensable contar con documentos oficiales con validez legal, entre ellos el acta de nacimiento, uno de los más solicitados. Por esta razón, es importante conocer el procedimiento para obtener una copia certificada y así evitar demoras o inconvenientes. Las personas adultas que requieran partidas de nacimiento, matrimonio o defunción pueden tramitarlas a través del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, siempre que la información esté registrada en su sistema digital. Si los datos no figuran en la base de datos, el trámite debe realizarse directamente en la municipalidad donde se realizó la inscripción. En el caso de registros efectuados en consulados peruanos en el extranjero, la solicitud de copias certificadas debe gestionarse mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores.