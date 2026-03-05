Por Redacción EC

En diversas etapas de la vida —ya sea por gestiones laborales o procedimientos personales— resulta necesario contar con documentos oficiales debidamente certificados. Entre los más requeridos se encuentra la partida de nacimiento. A continuación, te explicamos el procedimiento para obtener una copia legalizada de este registro y los puntos que debes tener en cuenta para realizar el trámite de manera adecuada.