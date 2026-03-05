En diversas etapas de la vida —ya sea por gestiones laborales o procedimientos personales— resulta necesario contar con documentos oficiales debidamente certificados. Entre los más requeridos se encuentra la partida de nacimiento. A continuación, te explicamos el procedimiento para obtener una copia legalizada de este registro y los puntos que debes tener en cuenta para realizar el trámite de manera adecuada.

En minutos y sin filas: así puedes conseguir la copia de tu partida de nacimiento

Los ciudadanos mayores de edad que necesiten una copia certificada de su partida de nacimiento, matrimonio o defunción pueden solicitarla mediante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Si el registro no se encuentra digitalizado dentro de la base de datos institucional, la gestión tendrá que efectuarse de manera presencial en la municipalidad donde se inscribió el hecho.

Si la inscripción se efectuó en un consulado peruano en el extranjero, la solicitud de copias certificadas debe realizarse ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Para verificar si el registro se encuentra disponible en la base de datos del Reniec, el primer paso consiste en ingresar la fecha del nacimiento, matrimonio o defunción, junto con los nombres completos de la persona registrada.

Cuáles son los requisitos

DNI.

Recibo de pago por derechos administrativos.

Así puedes solicitar en línea

Una vez ubicada el acta en el paso 1 debes realizar el pago de S/ 10.30 usando el código de tributo 02141.

Canales de pago:

Yape – Agente BCP

Genera tu ticket en recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/ Selecciona el código correspondiente al trámite. Luego, ingresa a la aplicación Yape > Yapear servicios > Reniec y coloca tu número de ticket.

También puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercano.

Conoce sobre los 14 trámites que puedes pagar a través de la ticketera (sección informativa).

Banco de la Nación – Agencia, agente o Pagalo.pe

Ingresa a Pagalo.pe, o acércate a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y haz el pago con el código correspondiente.

Para ambas modalidades, guarda tu comprobante y/o captura de pantalla.

La copia del acta de nacimiento por web de un menor de edad, solo puede ser pagada y solicitada con el DNI de uno de los padres.

La copia de acta de defunción por web, No se paga, ni se solicita con DNI del fallecido, debes pagar con tu DNI de solicitante.

Solicita el acta web desde tu Pc o Laptop, conectada a una impresora. No uses celular para este proceso.